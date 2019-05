Neuer Schulfreiraum in Reichenau an der Rax feierlich eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Projekt voll und ganz auf Bedürfnisse der künftigen Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Gemeinde Reichenau an der Rax reichte ihren Schulhof im Zuge der Förderaktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ zur Neugestaltung ein. Kürzlich eröffnete Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister feierlich das neue, öffentlich zugängliche Projekt: „Ich freue mich sehr, dass dieser Spielplatz in Kooperation mit dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und der Aktion ‚Natur im Garten‘ realisiert werden konnte und nun ganz auf die Bedürfnisse der künftigen Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet ist. Für die Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen sowie deren Eltern ist ein umfangreiches Spiel- und Bewegungsangebot zum Wohlfühlen entstanden.“ Zwei Drittel der Projektkosten bis zu einem Maximalbetrag in der Höhe von 40.000 Euro wurden vom Land Niederösterreich gefördert. Die NÖ Familienland GmbH begleitete die Gemeinde durch das Projektteam Spielplatzbüro während der gesamten Umsetzung.

Im Vorfeld des Projekts der NÖ Förderaktion erhob man die Wünsche der Volksschulkinder. Neben verschiedenen Elementen, wie Strauchverstecke, einem Sinnes- und Tastweg, einer Freiluftklasse, laden eine Wiese und freie Flächen zum Austoben, (Ball-)Spielen und Laufen ein. Das Herzstück des Spielplatzes ist das Stelzenhaus in Katzenform mit Rutsche. Der bestehende Sandspielbereich wurde um eine Wasserpumpe und Rinnensysteme für eine erfrischende Abkühlung in der Sommerzeit erweitert. Ebenso wurde der bestehende Kletterbereich vergrößert.

Die Kinder, Eltern sowie die Lehrerinnen und Lehrer halfen tatkräftig an der Umsetzung mit. Durch ihre aktive Mithilfe ist ein toller, bedürfnisgerechter Freiraum und Treffpunkt für alle Altersgruppen entstanden. „Zurzeit befinden sich 38 weitere Bewegungs- und Begegnungsräume in Niederösterreich in der Umsetzungsphase und werden bis Herbst 2019 eröffnet“, so die Familien-Landesrätin erfreut.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

