Start der Jordanien-Schwerpunktwoche des Ö1-Projekts „Nebenan“ am 1. Juni 2019

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Nebenan“ erkundet Ö1 in einer mehrjährigen Schwerpunktreihe jeweils eine Woche lang Länder in Europas Nachbarschaft – von 1. bis 9. Juni Jordanien. Die Sendungen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/nebenan.

Zum Auftakt des „Nebenan“-Schwerpunktes präsentiert „Apropos Klassik“ am Samstag, den 1. Juni ab 15.05 Uhr Werke des jordanischen Komponisten Haitham Sukkarieh. Ab 17.05 Uhr gibt „Diagonal - Radio für Zeitgenoss/innen“ unter dem Titel „Oasen der Kunst“ Einblicke in die Kulturgeschichte und Gegenwartskunst Jordaniens. Und „Logos -Glauben und Zweifeln“ thematisiert ab 19.05 Uhr christliches Alltagsleben, interreligiöse Dialog-Initiativen und die sozial-karitative Fürsorge für Bedürftige im heutigen Jordanien.

„Ambiente“ (10.05 Uhr) unternimmt am Sonntag, den 2. Juni eine Reise in die kulturelle und landschaftliche Vielfalt Jordaniens und die „Spielräume Spezial“ (17.10 Uhr) werfen einen Blick auf Amman und Jordanien aus der Außenperspektive. Im „Ö1 Kunstsonntag“ um 21.00 Uhr lautet das Thema „Musil von Arabien – ein Orientalist erkundet Transjordanien“.

In den „Gedanken für den Tag“ von Montag, den 3. bis Samstag, den 8. Juni jeweils um 6.56 Uhr in Ö1 erzählt der Bibelwissenschaftler und Reiseleiter Josef Schultes von „seinem“ Jordanien. In „Vom Leben der Natur“ (Mo.-Fr., 8.55 Uhr) gibt der Ökologe Wolfgang Waitzbauer Einblicke in die Fauna und Flora Jordaniens. „Stabil inmitten von Krisen“ ist Thema des vierteiligen „Radiokollegs“ (Mo.-Do., 9.05 Uhr) in Ö1. In „Betrifft: Geschichte“ (Mo.-Fr., 17.55 Uhr) erläutert Stephan Procházka vom Institut für Orientalistik an der Universität Wien unter dem Titel „Königreich östlich des Jordans“ die Geschichte Jordaniens.

Am Dienstag, den 4. Juni ist ab 17.30 Uhr in den „Spielräumen“ Musik aus Jordanien u.a. von Shireen Abu-Khader, dem Ensemble Dozan wa Awtar und Farah Siraj zu hören. „Die Mosaiken der Hoffnung - Ein Lokalaugenschein in Madaba“ ist Thema in „Praxis - Religion und Gesellschaft“ am Mittwoch, den 5. Juni ab 16.05 Uhr. Um 23.03 Uhr geht es im „Zeit-Ton Magazin“ um Musik aus Jordanien. Am Donnerstag, den 6. Juni präsentieren die „Radiogeschichten“ um 11.05 Uhr „Wadi und die heilige Milada. Eine jordanische Novelle“ von Ghalib Halasa. Den Abschluss der „Nebenan“-Woche macht am Samstag, den 8. Juni (23.30 Uhr) die „Ö1 Jazznacht“, die Jazz aus Jordanien vorstellt, etwa von Gruppen wie „Sign of Thyme“ und dem nach Joe Zawinul benannten „Syndicate“ von Keyboarder Omar Faqir. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/nebenan.

