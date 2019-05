Währing: Bildungsgrätzl „Ebner-Inklusiv-Eschenbach“ feiert ersten Geburtstag

Workshops. Kunstprojekt und Zusammenarbeit mit der TU Wien

Wien (OTS) - Vor einem Jahr ist in Währing eines der größten Bildungsgrätzl Wiens gestartet: Das Bildungsgrätzl „Ebner-Inklusiv-Eschenbach“ verbindet insgesamt rund 2.000 Kinder und Jugendliche aus öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen. Im Mittelpunkt des Grätzls rund um den Ebner-Eschenbach-Park steht das Verbindende, das „Inklusive“. Vernetzt werden dabei städtische und private Schulen und Kindergärten sowie sonderpädagogische Einrichtungen und Jugendbetreuung. Am 24. Mai wird im Rahmen eines Nachbarschaftsfestes der erste „Grätzlgeburtstag“ gefeiert.

„Nach der Gründung des Grätzls haben wir eine Steuerungsgruppe und sechs Arbeitsgruppen ins Leben gerufen“, erzählt Clemes Rauhs, der die Aktivitäten im Grätzl koordiniert. „Besonders wichtig war uns die aktive Einbindung der Eltern und SchülerInnen. So wird beispielsweise auch ein eigenes Bildungsgrätzlparlament der Kinder vorbereitet.“ Eine weitere Besonderheit des Grätzls ist auch die enge Zusammenarbeit mit der Agenda Währing.

Highlights des Jahres waren unter anderem ein Gemeinschaftsbeet von SchülerInnen im Ebner-Eschenbach-Park, ein gemeinsames Kunstprojekt der Hans-Radl-Schule und einem Kindergarten zum Thema „Farbe“, eine Zusammenarbeit mit der TU Wien, wo Studierende in Schulen Stunden zum Thema Architektur gestalten konnten, ein Schwerpunkt zum Thema „Safer Internet“, ein großes Herbstfest und ein Vorlesetag.

Auch die bessere Nutzung vorhandener Freiräume und die Erschließung neuer Begegnungsorte war allen Grätzl-Engagierten ein Anliegen: So wurde zum Beispiel die gemeinsame Turnsaal-Nutzung der Kindergärten Paulinengasse und Staudgasse und der NMS Schopenhauerstraße ermöglicht.



14 Einrichtungen mit an Bord

Das Grätzl ist in dem einen Jahr auch schon um einiges gewachsen: Inzwischen sind 14 Bildungsinstitutionen mit an Bord, darunter drei Kindergärten (Staudgasse, Paulinengasse, Simonygasse), sieben Schulen (die „bunte“ Volksschule in der Schulgasse, die Volks- und Sonderschule Hans-Radl-Schule, die NMS Hans-Radl-Schule, die NMS Schopenhauerstraße, die PTS Schopenhauerstraße, das Bundesgymnasium Klostergasse sowie die Vienna Elementary School) sowie Organisationen wie beispielsweise das Fairplay-Team oder Molly’s Jugendtreff.

„Ich freue mich, dass dieses Grätzl in nur einem Jahr mit so viel Leben erfüllt wurde“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das Besondere an diesem Standort ist auch, dass die Initiative für die Umsetzung von engagierten ElternvertreterInnen und einer Lokalen Agenda-Gruppe ausgegangen ist. Und es ist das erste Bildungsgrätzl, das öffentliche Pflichtschulen, Bundesschulen, Schulen für Kinder mit Behinderungen, Kindergärten, Sportvereine und Privatschulen umfasst.“

Auch Währings Bezirksvorsteherin Silvia Nossek gratuliert zum ersten Geburtstag: „Das Bildungsgrätzl Ebner-Inklusiv-Eschenbach zeigt die ganze Vielfalt unseres Bezirks. Und es zeigt, wie Zusammenarbeit und Austausch alle Beteiligten bereichert und gemeinsam Neues entsteht. Dieses Miteinander brauchen wir, und das zu unterstützen, ist mir für Währing ein ganz wichtiges Anliegen.“

Neue Projekte

Doch auch für die nächste Monate gibt es bereits Pläne: So startet demnächst eine Workshopreihe zum Thema „Schulwegsicherheit im BIldungsgrätzl“, wo es auch um die Gestaltung von öffentlichen Räumen gehen soll. Weiters wird noch vor den Sommerferien ein Gaffity-Projekt und zwei Theaterprojekte in die Tat umgesetzt.



Zum Wiener Bildungsgrätzl

Im Mittelpunkt der Bildungsgrätzl stehen Kooperationen von Schulen und Lerneinrichtungen, aber auch von Vereinen, Initiativen und Einrichtungen in unmittelbarer Umgebung. Einbezogen werden können Kindergärten, verschiedenste Schulformen, Freizeiteinrichtungen, Jugendtreffs, Volkshochschulen, Musikschulen, Büchereien und vieles mehr.

Insgesamt sind nun acht Bildungsgrätzl im Laufen: Den Anfang machte das „Bildungsgrätzl Schönbrunn“ in Rudolfsheim-Fünfhaus, in der Leopoldstadt folgte das „Bildungsgrätzl LeoMitte“, in der Brigittenau das „Bildungsgrätzl Spielmanngasse“, in Währing das „Bildungsgrätzl Ebner Inklusiv Eschenbach“, in der Donaustadt das „Bildungsgrätzl Kaisermühlen“, das „Bildungsgrätzl Fünfter mobil“, das „Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei“ und das neue „Bildungsgrätzl Erlaa“.

Im Entstehen sind weitere Bildungsgrätzl – unter anderem am Sachsenplatz in der Brigittenau, in der Josefstadt im Bereich der Pfeilgasse, in der Steinlechnergasse in Hietzing, in Favoriten sowie in der Donaustadt in der Eibengasse. Bis 2020 sollen es in ganz Wien 25 Bildungsgrätzl sein!

