Tulln an der Donau (OTS) - Die Donaubühne Tulln feiert heuer ihr 20jähriges Jubiläum! 1999 hat die einzigartige Flussbühne an der Tullner Donaulände „angelegt“ und wurde in den folgenden zwei Jahrzehnten zum Schauplatz unvergesslicher Konzerte.

An die 400.000 Besucher konnten seither bei mehr als 260 Konzerten Stars wie Gregory Porter, Mick Hucknall (Simply Red), Status Quo, Unheilig, Bobby McFerrin, Roger Hodgson (Supertramp) und Jamie Cullum bis hin zu Wolfgang Ambros, Christina Stürmer und der EAV bejubeln.

„Unglaublich groß und trotzdem Wohnzimmer-Feeling“, so wird die Donaubühne gerne von den Künstlern und ihrem Publikum beschrieben und selbiges genießt die lauen Sommerabende im romantischen Ambiente. Gilt doch die Donaubühne als eine der schönsten Open Air-Venues Österreichs und ist damit unverzichtbarer Bestandteil des sommerlichen Kulturgeschehens im Juli und August.

Im Jubiläumsjahr wird ein besonders hochwertiges Programm geboten: Mit Tom Jones kehrt nach 18 Jahren ein absoluter Weltstar zurück nach Tulln! Die EAV gibt sich auf ihrer Abschiedstour gleich zwei Mal die Ehre, und mit Konstantin Wecker sowie Gregor Meyle sind zwei Generationen deutschsprachiger Liedermacherkunst zu erleben. Darüber hinaus gastiert mit Ina Regen & Band eine aktuelle Amadeus Award Gewinnerin, Support: Wenzel Beck, 19 Jahre jung, Fachleute attestieren ihm eine große Zukunft in der Musikerszene. Viele weitere Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt.

Das sagen Künstler zu 20 Jahre Donaubühne:

„Ich hatte wunderbare Konzerte dort … es ist eine tolle Bühne. Gratuliere!“ (Konstantin Wecker)

„... Des hast ganz vü liabe Leit, lässige Bühne, meistens schenes Wetter.“ (Die Seer)

„Wir haben die Konzerte bei euch immer genossen. Machts so weiter und alles Gute! Keep on rockin‘!“ (Opus)

„Ich kann mich wirklich nur an wunder-wunderschöne Dinge erinnern. Deshalb: alles Gute nochmal und auf die nächsten 20!“ (Christina Stürmer)

„Alles Gute! Schön, dass es euch gibt! Wir kommen auch gern wieder, wenn ihr 21 oder 22 oder 23 Jahre alt seid!“ (Birgit Denk)



Alle Informationen zum gesamten Programm, Vorverkauf, Anreise, Park- und Übernachtungsmöglich­keiten: www.donaubuehne.at

GREGOR MEYLE - Sommerkonzert 2019

Viele kennen Meyle aus „Sing meinen Song“ und seiner eigenen Musikshow „Meylensteine“. Live ist er schon seit vielen Jahren nicht mehr von den Festivalbühnen wegzudenken.

Datum: 06.07.2019, 20:00 - 22:30 Uhr

Ort: Donaubühne Tulln

Donaulände, 3430 Tulln, Österreich

EAV Erste Allgemeine Verunsicherung - Abschiedstour ZUSATZTERMIN (2.8. ausverkauft)

Da die Abschiedstour der beliebtesten Band des Landes in Windeseile ausverkauft war, haben die Künstler beschlossen, in einigen ihrer Lieblingslocations ein Zusatzkonzert zu geben. Wir freuen uns, dass die Donaubühne dazu gehört!

Datum: 07.07.2019, 20:00 - 22:30 Uhr

TOM JONES "live"

It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, Sex Bomb, Burning Down The House – Das Oeuvre an unvergesslichen Songs, das Sir Tom Jones in seiner über 50-jährigen Karriere veröffentlicht hat, sucht seinesgleichen. Zum 20er Jubiläum der Donaubühne beehrt er uns zum zweiten Mal mit seiner umwerfenden Präsenz.

Datum: 18.07.2019, 20:00 - 22:30 Uhr

KONSTANTIN WECKER & Die Bayerische Philharmonie "Weltenbrand"

2019 touren Konstantin Wecker, Dirigent Mark Mast und die Bayerische Philharmonie, um mit alten und neuen Songs des Liedermachers den globalen Traum einer herrschaftsfreien Welt zu zelebrieren, darunter eben auch „Weltenbrand", „Empört euch" sowie das „Hexeneinmaleins", das der Münchner Komponist bereits in den 70er-Jahren für eine orchestrale Begleitung geschrieben hat.

Datum: 20.07.2019, 20:00 - 22:30 Uhr

