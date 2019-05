NEOS freuen sich über das beste bundesweite Wahlergebnis ihrer Geschichte

Donig: „Klare Linie und positives Angebot legten Basis für Wahlerfolg“

Wien (OTS) - Mit Freude haben NEOS auf die Verlautbarung der ersten Hochrechnung anhand ausgezählter Stimmen der Europa-Wahl am späten Abend reagiert. Laut der Hochrechnung erreichen NEOS inklusive der erst auszuzählenden Briefwahlstimmen 8,6 Prozent und damit ein Plus von rund 0,6 Prozentpunkten im Vergleich zur EU-Wahl 2014.

„Das ist das beste bundesweite Wahlergebnis unserer Geschichte – sowohl, was die Prozente, als auch die absolute Anzahl der Stimmen betrifft“, sagt NEOS-Generalsekretär Nick Donig. „Damit gibt es mit NEOS nun zwei Parteien, die sich heute Abend über ein Plus freuen können!“

Besonders positiv sehen die Pinken, dass man das starke Ergebnis mit einer klar proeuropäischen und progressiven Vision der Vereinigten Staaten von Europa erreichen konnte.

Weg ohne Taktieren in den kommenden Monaten fortsetzen „NEOS haben heute nicht zugelegt, weil eine andere Partei gerade in einer groben Krise steckt, sondern, weil unsere klare Linie und Claudia Gamon als Spitzenkandidatin überzeugt haben.“

Insbesondere die deutlichen Zuwächse in den Bundesländern Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und Wien bestätigen den Kurs der Liberalen. Die Wahl habe gezeigt, „dass man mit klaren, progressiven und positiven Positionen eine große Gruppe an Menschen in Österreich ansprechen kann. Diesen Weg werden wir in den kommenden Monaten konsequent, aus Überzeugung und ohne Taktieren, fortsetzen“, sagt Donig.



