EU-Wahl – Ludwig: In Wien zeigt sich die volle Stärke der Sozialdemokratie

Novak: Danke an alle, die mit uns gelaufen sind

Wien (OTS/SPW) - SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich am Sonntag erfreut über das starke Ergebnis der SPÖ bei der Europawahl in Wien. Die SPÖ hat sich (ohne Wahlkarten) um drei Prozentpunkte auf 30,6 Prozent verbessert. „Die SPÖ konnte in Wien bei dieser Wahl ein deutliches Plus von drei Prozentpunkten erreichen und ist ganz klare Nummer eins. In Wien zeigt sich die volle Stärke der Sozialdemokratie“, ist Ludwig erfreut. „Das Ergebnis zeigt klar, dass die Wienerinnen und Wiener den sozialen Zusammenhalt gewählt und dem Rechtsruck eine klare Absage erteilt haben. Die SPÖ Wien ist eine Kampfmaschine mit Herz. Wir nehmen den Schwung aus dem positiven Ergebnis mit in den Nationalratswahlkampf, wo wir alles geben werden, damit wieder Politik für die Menschen in unserem Land gemacht wird.“ ****



Ludwig wies darauf hin, dass Wien in vielen Dingen ein Gegenmodell zu dem sei, was in vielen anderen europäischen Städten praktiziert werde. „Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, das wäre ohne jahrzehntelange sozialdemokratische Politik nicht möglich gewesen. Wien gilt als Musterbeispiel für sozialen, leistbaren Wohnbau und um unsere Gemeindebauten werden wir in ganz Europa beneidet. Wir sind stolz auf unsere exzellente öffentliche Daseinsvorsorge und mit dem starken EU-Wahl-Ergebnis hat Wien ein klares Zeichen gegen Privatisierung und für Anstand gesetzt“, betont der Wiener Bürgermeister.



SPÖ-Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak bedankte sich bei allen, die die SPÖ in diesem Wahlkampf unterstützt haben. „Bei den vielen MitarbeiterInnen, FunktionärInnen und allen Menschen, die für und mit der SPÖ gelaufen sind, möchten wir uns herzlich bedanken. Über 27.000 Hausbesuche, 5.000 Telefonate, 500 Straßenaktionen, 210 Stunden mit dem mobilen Europacafé und 100 Park- und Gemeindebaufeste sprechen für sich. Wir gehen gestärkt und motiviert aus dieser Wahl und wir werden auch im Nationalratswahlkampf rennen, rennen, rennen“, zeigte sich Novak kämpferisch. Abschließend bedankten sich Ludwig und Novak bei den Wiener EU-KandidatInnen, allen voran Andreas Schieder und Evelyn Regner. (Schluss) ve



