EU-Wahl: Korosec freut sich über Rekordergebnis der Neuen Volkspartei

Seniorenbund-Präsidentin sieht den Kurs von Bundeskanzler Sebastian Kurz von den Menschen eindrucksvoll bestätigt. „Wir sind die Europa-Partei“, so Korosec.

Wien (OTS) - „Ich freue mich von Herzen, dass die Neue Volkspartei unter Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Europa-Wahl erneut als klare Siegerin hervorgegangen ist. Nicht nur konnten wir große Zugewinne im Vergleich zum Urnengang 2014 verzeichnen – die heutigen EU-Wahlen bescheren der Neuen Volkspartei laut den ersten Schätzungen auch ein Rekordergebnis. Nie hat eine Partei bei einer Europa-Wahl ein derart gutes Ergebnis erzielt“, freut sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec.

„Meine herzliche Gratulation gilt zuvorderst Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die um zehn Prozent gestiegene Wahlbeteiligung und der deutliche Wahlsieg bestätigen eindrucksvoll seinen klaren Kurs der Veränderung auch auf europäischer Ebene und dass die Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor hinter ihm stehen. Denn während eine rot-blaue Koalition Sebastian Kurz als Kanzler stürzen will, arbeitet er entschlossen für das Wohl der Republik“ , ist die Seniorenbund-Präsidentin überzeugt. Die Neue Volkspartei werde auch weiterhin eine gestaltende Kraft in Europa bleiben, sagt sie. „Wir waren und sind eindeutig die Europa-Partei, was heute wieder eindeutig bewiesen wurde.“

„Natürlich möchte ich mich auch herzlich bei unserem erfahrenen und kompetenten Team an EU-Kandidatinnen und EU-Kandidaten bedanken, die uns mit ihren Wahlkampfteams diesen großen Erfolg beschert haben. Mein Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Neuen Volkspartei und insbesondere den zahlreichen Freiwilligen, die uns mit unglaublicher Energie und Engagement unterstützt haben“, sagt Korosec weiter. „Jetzt heißt es, zusammenzuhalten und mit Tatendrang und Elan die Zukunft in die Hand zu nehmen.“ Sie ist überzeugt, dass die Neue Volkspartei alles unternehmen wird, um auch weiterhin Stabilität und Sicherheit zu garantieren – „nicht nur in Österreich, sondern auch im Verband mit der Europäischen Volkspartei in der EU“.

