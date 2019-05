Blümel: Eindrucksvolle Bestätigung des Weges der neuen Volkspartei

Bestes Ergebnis, das je eine Partei bei einer Europa-Wahl erreicht hat

Wien (OTS) - „Danke an die Wählerinnen und Wählern für dieses große Vertrauen in unsere Kandidatinnen und Kandidaten und in die Neue Volkspartei. Wir sind uns der Verantwortung und auch dem Auftrag, der damit verbunden ist, bewusst“, erklärt Landesparteiobmann EU-Minister Gernot Blümel zum großartigen Ergebnis der Trendumfrage zur Europawahl. Es ist das beste Ergebnis, das je eine Partei bei einer Europawahl erreicht hat. „Dieses Ergebnis ist vor allem ein Vertrauensbeweis für unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz. Sein Weg wurde heute von den Wählern bestätigt!“

Sein Dank gilt allen Kandidatinnen und Kandidaten, allen Funktionären und Unterstützern der Volkspartei. „In Österreich und Europa stehen wichtige Entscheidungen an. Dafür braucht es Verantwortungsbewusstsein mit Blick in die Zukunft und eine starke Politik der Mitte, die mit dem heutigen Ergebnis gestärkt wurde.

