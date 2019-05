Grüne OÖ: LSP Kaineder: Erste Daten zur EU Wahl: Es ist ein großer Schritt für die Grünen

Offenkundiger Erfolg ist Ausdruck einer neuen Grünen Kultur – wir waren am Boden, sind aufgestanden und haben gehandelt

Linz (OTS) - „Es sieht sehr gut aus. Diese Daten zeigen einen Trend. Das muss gesagt werden. Aber setzt er sich fort, steuern die Grünen heute auf ein Comeback zu. Ein Comeback, das viele als unwahrscheinlich bis unmöglich gehalten haben. Wir waren am Boden, aber wir sind aufgestanden. Wir haben verstanden und gehandelt. Wir haben mutige Entscheidungen getroffen, den Bundesvorstand verjüngt und entschlossen um das Vertrauen der WählerInnen gekämpft. Aus derzeitiger Sicht hat sich das ausgezahlt“, kommentiert der Grüne Landessprecher und stellvertretende Bundessprecher LAbg. Stefan Kaineder die ersten Daten zur heutigen EU Wahl. Diese weisen für die Grünen 13, 5 Prozent aus.

Kaineder: „Das ist ein großer Erfolg für Werner Kogler und Sarah Wiener. Ein Riesenerfolg für das ganze Team, ein starker Rückenwind für die gesamte Grüne Bewegung in Österreich und großer Schritt zurück. Wir haben damit auch einen wesentlichen Beitrag geleistet für eine Stärkung der Grünen Bewegung in ganz Europa. Dieser Erfolg steht stellvertretend für eine neue Grüne Kultur. Wir waren immer überzeugt davon, dass die Grüne Idee viel weiter tragen kann. Dass es eine starke Kraft für Zusammenhalt und Klimaschutz braucht. Darin sind wir heute bestärkt worden und dafür sagen wir in aller Demut Danke“.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at