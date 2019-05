Alkoholisierte 17-Jährige verletzt Polizisten und Rettungssanitäter

Wien (OTS) - 25.05.2019, 4:45 Uhr

1., Karlsplatz U-Bahn-Station

Beamte der PI Kärntnertorpassage wurden wegen einer Körperverletzung zu einem Lokal geschickt; der dortige Türsteher teilte den Polizisten mit, dass es auf der Damen-Toilette zu einem Streit zwischen zwei Frauen gekommen war. Die Tatverdächtige hatte eine andere Frau an den Haaren gerissen und war anschließend aus dem Lokal geflüchtet. Die Beamten konnten die

17-Jährige in der U-Bahn-Station am Boden sitzend vorfinden. Sie wirkte alkoholisiert, verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und beschimpfte eine Polizistin auf vulgäre Art und Weise. Als sie einen Beamten am Hals erfasste und ihn würgen wollte, wurde sie festgenommen. Wegen einer Platzwunde am Kinn wurde die Rettung angefordert. Auch im Rettungswagen verhielt sich die 17-Jährige (Stbg: Österreich) aggressiv und verletzte einen Rettungssanitäter durch einen Tritt. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 1,9 Promille. Sie wurde in ein Krankenhauses gebracht und von dort in weiterer Folge von ihrer Mutter abgeholt. Die Tatverdächtige wurde wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt.

