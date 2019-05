50 Jahre Skihauptschule Lilienfeld

LH Mikl-Leitner: Spitzenathleten sind wichtige Botschafter für Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Skihauptschule Lilienfeld feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum stand am gestrigen Samstag im Mittelpunkt eines Festaktes, an dem auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner teilnahm.

Diese Schule habe sich in den vergangenen 50 Jahren unglaublich entwickelt, viele richtungsweisende Schritte gesetzt und sich ständig weiterentwickelt, betonte die Landeshauptfrau. Hier lege man großen Wert darauf, zur schulischen Ausbildung Talente gezielt zu fördern. Auch die Vermittlung von digitalen Kompetenzen komme nicht zu kurz.

Die niederösterreichischen WeltcupläuferInnen Katharina Gallhuber, Katharina Huber, Marc Digruber und Christoph Krenn sowie die ehemalige Spitzenathletin Michaela Dorfmeister, die ebenfalls diese Schule besucht hat und deren Namensgeberin ist, wären wichtige Botschafter für Niederösterreich. Die Landeshauptfrau zeigte sich zuversichtlich, dass aus dieser Schule „noch viele Talente kommen werden“ und die Erfolgsgeschichte der Vergangenheit und der Gegenwart auch in Zukunft fortgeschrieben werde.

Die Erfolgsgeschichte dieser Schule sei ganz entscheidend von Bürgermeister Wolfgang Labenbacher mitgeschrieben worden – als Lehrer, als langjähriger Schuldirektor und auch als Präsident des Landesskiverbandes NÖ. Dank sprach ihm die Landeshauptfrau auch für sein Engagement in der Kommunalpolitik aus. „Als Vizebürgermeister und als Bürgermeister von Lilienfeld hast du diese Stadt schöner, besser und lebenswerter gemacht“, sage Mikl-Leitner und überreichte Labenbacher als Dank und Anerkennung das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“.

Schuldirektor Martin Simader ließ die vergangenen 50 Jahre der „Michaela Dorfmeister Ski & Golf Mittelschule“ (seit 2006) Revue passieren. In diesen 50 Jahren wären 27 Schülerinnen und Schüler in den ÖSV-Kader aufgenommen worden. Auch in den jüngeren Sportarten Snowboard und Golf habe man schon beachtliche Erfolge erzielen können. Der Schule ist seit 1987 auch ein Internat angeschlossen.

