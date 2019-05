Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ im Reich der Fette, Nationalratssondersitzung zur Regierungskrise in „Politik live“

Außerdem: „Kultur Heute Spezial: Eröffnung der Landesgalerie Niederösterreich“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information berichtet am Montag, dem 27. Mai 2019, ab 9.55 Uhr in „Politik Live“ über die mit Spannung erwartete und vom SPÖ-Klub beantragte „Sondersitzung des Nationalrats zur Regierungskrise“. Zunächst melden sich Ingrid Thurnher und Reiner Reitsamer aus dem „ORF III AKTUELL“-Studio im ORF-Zentrum und schalten ab 10.00 Uhr ins Parlament. In der Sitzungspause ab 10.15 Uhr stehen die Folgen 1, 2 (11.10 Uhr) und 4 (12.05 Uhr) des „zeit.geschichte“-Vierteilers „Hugo Portisch – Die Geburt Europas“ auf dem Programm.

Ab 12.55 Uhr geht es weiter mit „Politik Live“: ORF III kehrt zurück in den Großen Redoutensaal des Parlaments in der Hofburg, wo um 13.00 Uhr die „Sondersitzung des Nationalrats zur Regierungskrise“ mit der Abstimmung zum angekündigten Misstrauensantrag fortgesetzt wird. ORF III überträgt die ganze Sitzung in voller Länge, kommentiert von Ingrid Thurnher und Reiner Reitsamer aus dem Studio im ORF-Zentrum. In ORF 2 ist Fritz Jungmayr live dabei.

Bei den nachfolgenden ORF-III-Sendungen kann es aufgrund der offenen Dauer der Nationalratssitzung zu Änderungen der Sendezeiten kommen. Der aktuelle Stand der Programmplanung:

„Kultur Heute Spezial“ meldet sich zur „Eröffnung der Landesgalerie Niederösterreich“ (19.45 Uhr) in Krems. ORF-III-Moderator Patrick Zwerger präsentiert die Höhepunkte des Eröffnungstages und begrüßt u. a. die Künstlerin Renate Bertlmann, der eine Ausstellung im Museum gewidmet ist.

Der „ORF III Themenmontag“ widmet sich ab 20.15 Uhr den Speisefetten. „Wie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go? – Nelson Müllers Essens-Check“ befasst sich u. a. mit Fragen wie: Woher kommt das Billig-Olivenöl, wie frisch ist vorgeschnittenes Obst im Becher und welchen Fisch kann man bedenkenlos essen? Der wissensdurstige Spitzenkoch Nelson Müller beginnt seinen neuen Lebensmittel-Check direkt beim Erzeuger.

Anschließend heißt es: „Olivenöl und Margarine – Wo sind die guten Fette?“ (21.05 Uhr). Olivenöle sind beliebt und die Auswahl ist riesig. Doch welches Öl ist sein Geld wert und was bedeuten Begriffe wie „extra vergine“, „kaltgepresst“ oder „Öle aus der Gemeinschaft“? Außerdem beantworten das Moderationspaar Anastasia Zampounidis und Wolfgang Trepper die Gretchenfrage des Fettbusiness: Butter oder Margarine?

Danach ist das „Speiseöl im Alltags-Check“ (21.55 Uhr): Von Olivenöl bis Rapsöl – Speiseöl ist ein täglicher Begleiter der menschlichen Ernährung – aber welches Öl eignet sich für welches Gericht? Und wie gesund ist es? Der Film von Katherina Lörsch sucht nach Antworten.

Der „ORF III Themenmontag“ schließt mit der Dokumentation „Die Wahrheit über Fett“ (22.45 Uhr) von Andrea Hauner. Der Film entlarvt Vorurteile und falsche Versprechen der Lebensmittelindustrie in Sachen Fett.

