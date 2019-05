Born2Global ist Gastgeber des "Korean Startups Landing Pad in Europe 2019"

Berlin (ots/PRNewswire) - Koreanische Start-Ups beschleunigen ihr Bestreben, ihr Ziel des Eintritts auf den europäischen Markt zu erreichen. Das Born2Global Centre, das vielversprechende Unternehmen dabei unterstützt, in den internationalen Markt einzutreten, wird mit KIC-Europe an der Ausrichtung eines Demo-Tag-Events dem "Korean Startups Landing Pad in Europe 2019" zusammenarbeiten, das in Deutschland und Polen stattfinden wird.

Erhalten Sie Zugang zu den interessantesten koreanischen Start-Ups in Europa

Gemeinsame Demo-Tage mit wichtigen lokalen Partnern, u. a. The Place Berlin und WeWork Warsaw

Der erste Demo-Tag findet am 28. Mai in Deutschland in Kooperation mit The Place Berlin, einem lokalen Partner und Beschleuniger statt und der zweite Demo-Tag wird am 30. Mai zusammen mit WeWork Warsaw stattfinden. In Polen werden die koreanischen Start-Ups WeWork Warsaw's "Pitching Battle" teilnehmen, bei dem die koreanischen Unternehmen die Chance erhalten, sich buchstäblich eine Bühne mit lokalen Start-Ups zu teilen.

Die Terminplanung und Veranstaltungsorte sind im Nachfolgenden aufgelistet:

Deutschland: 28. Mai 2019, 16:00 - 20:00 Uhr , The Place Berlin (Charlottenstraße 2, 10969 Berlin)

Polen: 30. Mai 2019, 17:00 - 20:00 Uhr, WeWork Warsaw (Krucza 50, 00-022 Warschau)

Das Born2Global Centre und KIC-Europe haben wichtige lokale Unternehmensengel, strategische Finanzinvestoren und Geschäftspartner zu beiden Demo-Tagen eingeladen, auf denen sich talentierte koreanische Start-Ups, die selten die Gelegenheit erhalten, sich in Europa zu präsentieren, europäischen Kunden vorgestellt werden. Zu dem Event wurden dreizehn deutsche Unternehmen, u. a. e.ventures, Earlybird Venture Capital und Signal Iduna sowie acht polnische Unternehmen, u. a. mAccelerator.vc, Polkomtel und nuChapter eingeladen.

Die Teilnehmer werden außerdem die Möglichkeit bekommen, ihre Einblicke in das Start-Up-Umfeld Koreas und Europas zu teilen und Strategien für das Anziehen von Investitionen zu besprechen., Für Geschäftsverhandlungen werden auch persönliche Gespräche möglich sein.

Die fünf koreanischen Start-Ups sind: WELT (Smart-Belt), EXOSYSTEMS (Kleidungslösung für Reha-Zwecke), EDENLUX (IoT-basierte Geräte zur Rückgewinnung der Sehkraft), Double H (tragbare, smarte Geräte für ernährungsbezogene Gesundheitsvorsorge) und MOIN (auf Blockchain basierende internationale Lösung für Überweisungen).

"Wir hoffen, dass niemand diese Gelegenheit verpasst, etwas über die fähigen koreanischen Start-Ups, die auf der ganzen Welt aktiv sind, zu lernen. Der Demo-Tag in beiden Ländern wird Besuchern die Möglichkeit bieten, koreanische Technologie direkt zu erleben und zu beurteilen, ob sie sich in der Zukunft eine Zusammenarbeit mit koreanischen Start-Ups vorstellen können", sagte Jong-kap Kim, Chief Executive Director von Born2Global. Kim fügte hinzu: "Wenn Sie Interesse an den herausragenden Technologien koreanischer Start-Ups haben, ist dies Ihre beste Chance, diese zu entdecken."

Weitere Informationen über das Korean Startups Landing Pad in Europe 2019 sind auf der Website des Born2Global Centre www.born2global.com und den offiziellen Seiten in den sozialen Medienwww.facebook.com/born2global, www.linkedin.com/company/born2global verfügbar.

Informationen zu Born2Global Centre

Das Born2Global Centre ist eine umfassende Serviceplattform für globale Expansion. Seit der Gründung im Jahr 2013 hat Born2Global den Standard für ein erfolgreiches Start-Up-Ökosystem als wichtigste koreanische Regierungsagentur unter dem Ministerium für Wissenschaft und IKT gesetzt. Born2Global hat Start-Ups insofern erweitert und umgewandelt, dass diese motiviert und ausgerüstet und mit dem internationalen Markt verbunden werden.

Pressekontakt

Jina Lee, jlee @ born2global.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/892411/B2G_Roadshow_final.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Jina Lee

+82-10-9208-7773