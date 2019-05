Freiheitliche Wirtschaft (FW: Unsere mittelständische Wirtschaft braucht eine starke freiheitliche Vertretung im EU-Parlament!

BO-Krenn: Mit Harald Vilimsky und seinem Team haben wir die Garantie für mehr Österreich und weniger EU!

Wien (OTS) - Österreich ist ein Nettozahler in der EU und hätte eigentlich einiges zu sagen. Tut es aber nicht immer, da die Vertreter der anderen Fraktionen bei wichtigen Themen viel zu oft den Kopf in den Sand stecken und je nach Anlassfall einen Zick-Zack-Kurs fahren und so gehen viele Beschlüsse zu Lasten der österreichischen Wirtschaft!

Bei der EU-Wahl geht es für die Wirtschaft um viel, immerhin werden bereits heute zwei Drittel unserer nationalen Gesetze von Brüssel aus initiiert. Die EU hat einen maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Wettbewerb und letztlich auch auf den Wohlstand unseres Wirtschaftsstandortes.

„Wir von der Freiheitlichen Wirtschaft geben unsere Stimmen Harald Vilimsky und seinem Team, denn nur sie werden auf der politischen Ebene in Brüssel mehr für Österreichs Wirtschaft und weniger für die EU einfordern und umsetzen!“ , so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft und WKÖ-Vizepräsident Matthias Krenn.

