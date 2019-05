Nehammer: SPÖ-Taktiererei schadet Österreich

VP-Generalsekretär: Die SPÖ ringt seit Tagen um ihre Linie, das schadet und verunsichert Österreichs Bevölkerung

Wien (OTS) - „Nachdem Landeshauptmann Doskozil gestern den Kanzlersturz aus Gründen der „Parteiinterna“ ankündigte und gleich darauf von Bundesgeschäftsführer Drozda zurückgepfiffen wurde, stellt sich die Frage, ob es der SPÖ wirklich um Stabilität und Sicherheit oder rein ums Taktieren geht. Doskozil gibt wenigstens zu, dass Parteikalkül das einzige Motiv ist“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der neuen Volkspartei.



„Offenbar ringt man in der SPÖ um die beste Ausgangssituation für einen Wahlkampf, statt sich um das Wohle des Landes zu kümmern. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung will Stabilität und das Weiterregieren des Bundeskanzlers. Wenn die SPÖ hier die Befriedigung von Funktionärsinteressen über die Gesamtbevölkerung stellt, zeigt das nur, dass die SPÖ über kein Verantwortungsbewusstsein verfügt“, so Nehammer.



„Aber wie auch immer die SPÖ sich entscheidet, am Ende entscheidet das Volk im September“, so Nehammer abschließend.



