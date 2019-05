Großerfolg gegen die Drogenkriminalität in Wien

Wien (OTS) - 24.03.2019 bis 10.05.2019

Wien, 2., 4., 10.

Der Gruppe PINTER (LKA-Gruppe zur Suchtmittelbekämpfung des LKA, Außenstelle Zentrum Ost) ist ein großer Erfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität in Wien gelungen.

In mehrmonatiger akribischer Ermittlungsarbeit konnte eine fünfköpfige afrikanische Drogenbande ausgeforscht und schließlich festgenommen werden. Die fünf Tatverdächtigen stehen in Verdacht, in kriminellem Zusammenwirken über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren etwa 300 Suchtmittelkonsument/innen in Wien mit Kokain versorgt zu haben.

Die mutmaßlichen Dealer verteilten in Clubs und Lokalen Visitenkarten mit dem Aufdruck „Obsthandel“ und lieferten bei Anruf die gewünschte Menge Kokain mit dem Taxi an die vereinbarte Adresse. Das Taxi musste dann von den jeweiligen Suchtmittel-Kunden noch zusätzlich bezahlt werden.

Zuerst konnten die zwei „Zusteller“ (ein 35-jähriger Mann aus Guinea sowie ein 33-jähriger Mann aus Sierra Leone) festgenommen werden. Infolge aufwändiger kriminalpolizeilicher Recherche konnten schließlich auch die drei „Lieferanten“ der beiden Festgenommenen ausgeforscht und festgenommen werden (28, 43 bzw. 44 Jahre alt, alle nigerianische Staatsbürger).

Es folgten mehrere Hausdurchsuchungen, bei denen fast 300.000 Euro Bargeld (Erlös aus dem Suchtgifthandel), rund 200 Gramm Kokain sowie zahlreiche Täter- und Abnehmerhandy sichergestellt werden konnten. Alle fünf Tatverdächtigen wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt und von der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft verhängt.

