Richtigstellung des Wiener Wahlservice zur Presseaussendung der FPÖ Wien

Wien (OTS) - Das Wiener Wahlservice weist die Presseaussendung der FPÖ Wien vom 24. Mai 2019 als unrichtig zurück.

Die „Amtlichen Wahlinformationen" von allen rund 1,16 Millionen wahlberechtigten Wienerinnen und Wienern wurden bereits am 3. Mai 2019 der Post zur Zustellung übergeben. Infolge von Anfragen wahlberechtigter Bewohnerinnen und Bewohnern des 3. Bezirks wurde festgestellt, dass es offenbar in vereinzelten Fällen zu Problemen bei der Zustellung der „Amtlichen Wahlinformationen“ gekommen ist. Das Magistratische Bezirksamt für den 3. Bezirk hat daher in den betroffenen Gebäuden Aushänge mit der Information über das zuständige Wahllokal angebracht.

Es ist weiters nicht zutreffend, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des PensionistInnenwohnhauses in Wien 2, Rauscherstrasse, nur mit einer Wahlkarte an der Europawahl teilnehmen können. Alle in diesem PensionistInnenwohnhaus mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen sind im Wählerverzeichnis eingetragen. Das in dem PensionistInnenwohnhaus ausgehängte Plakat ist daher inhaltlich unrichtig und wurde weder vom Wiener Wahlservice gestaltet noch von diesem ausgehängt. Richtig ist, dass aus organisatorischen Gründen das Wahllokal für diese Adresse geändert wurde.

Das Wiener Wahlservice stellt für die Bewohnerinnen und Bewohner des PensionistInnenwohnhauses am Wahlsonntag während der gesamten Wahlzeit von 7 bis 17 Uhr einen Shuttledienst vom PensionistInnenwohnhaus in das neue Wahllokal zur Verfügung. Zusätzlich hat das Magistratische Bezirksamt für den 2. und 20. Bezirk die Bewohnerinnen und Bewohner des PensionistInnenwohnhauses mehrmals vor Ort aufgesucht und die Beantragung einer Wahlkarte angeboten und Wahlkartenanträge aufgenommen.

Das Wiener Wahlservice ersucht dringend, die Wahlberechtigten nicht mit unzutreffenden bzw. unvollständigen Mutmaßungen zu verunsichern.

