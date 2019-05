Europawahl: Ergebnisse, Grafiken, Infos am Wahlabend

Infos über verfügbare Daten und Bilder

Wien (OTS) - • EU-weite Daten am Wahlabend ab 18:00 Uhr unter europawahlergebnis.eu

• Einbettbare Grafiken zeigen Wahlergebnisse in Echtzeit

• Vergleichstool für Ergebnisse unterschiedlicher Länder und Jahre

• Mehrheitenrechner zeigt mögliche Koalitionen

• Konfigurierbare grafische Aufbereitung der Ergebnisse zum Download in div. Formaten



Mit einer prognostizierten Wahlbeteiligung von +4 Prozentpunkten (41 Prozent, das wäre der höchste Wert seit 30 Jahren) hat die Europawahl am Donnerstag in den Niederlanden begonnen. Auch die Ergebnis-Webseite des Europäischen Parlaments für die Europawahl 2019 ist nun online. Sie bietet Medien am Wahlabend in Echtzeit Zugang zu den aktuellsten Nachwahlbefragungen, Hochrechnungen und Wahlergebnissen. Auf der Webseite kann auch ein einbettbares Widget generiert werden. Diese Grafikapplikation kann in Webseiten integriert werden und wird automatisch aktualisiert, sobald neue Daten vorliegen. Alle Ergebnisse können visualisiert und als jpg oder png heruntergeladen werden.



Europaweite Übersicht der nationalen Ergebnisse

Ab 18 Uhr zeigt die Startseite von www.europawahlergebnis.eu die ersten Hochrechnungen oder Nachwahlbefragungen (exit polls). Neben dem Landesnamen wird angezeigt, welche Art von Daten vorliegen und wann diese aktualisert wurden. Den vorläufigen Veröffentlichungszeitplan finden Sie hier.



Prognose der Sitzverteilung

Gegen 20:15 Uhr wird erstmals eine Prognose der Sitzverteilung im neugewählten Europäischen Parlament veröffentlicht. Diese basiert auf Hochrechnungen und Nachwahlbefragungen aus 12 EU-Staaten sowie Wahlabsichtsbefragungen (vor der Europawahl) aus 16 EU-Staaten. Die Sitzverteilung wird 21:15 und 22:15 Uhr aktualisiert. Die erste Prognose der Sitzverteilung auf Basis vorläufiger Ergebnisse aus 22 EU-Staaten folgt gegen 23:15 Uhr.

Vergleichstool

Hier lassen sich Wahlergebnisse (Prozent oder in Sitzen) verschiedener Staaten oder aus verschiedenen Wahlperioden miteinander vergleichen. Wie alle anderen Grafiken auch können diese Vergleichsgrafiken als jpg oder png heruntergeladen werden. Ein Mehrheitsrechner ermöglicht am Wahlabend, potenzielle Parteien-Koalitionen im neuen Europäischen Parlament durchzuspielen.

Einbettbares Widget

Interessierte Redaktionen können sich auf der Webseite auch einen Embed Code herunterladen, det es erlaubt, die Grafiken in die eigene Webseite einzubauen. Je nach gewählter Sprachversion der Webseite erscheint das Widget in unterschiedlichen EU-Sprachen. Auf www.election-results.eu lässt sich ein englisches Widget erstellen, auf www.europawahlergebnis.eu ein deutsches Widget.



Bilder/Videos zur Europawahl aus den EU-Staaten

Auf den Webseiten von Ebs und der Mediathek des Europäischen Parlaments sind seit 23. Mai bereits etliche Videos und Rohmaterial von Wahlszenen aus den diversen EU-Staaten erhältlich. Neben Bildern der Stimmabgabe von Staats- und Regierungschefs gibt es hier auch Bilder aus Wahllokalen.

Aktuelle Informationen im Live-Blog

Über die Startseite des Europäischen Parlaments ist seit Wahlbeginn am 23. Mai auch ein Liveblog zur Europawahl erreichbar. Hier finden sich interessante Informationen und Geschichten aus allen EU-Staaten. Je nach gewählter Sprachversion werden unterschiedliche geografische Schwerpunkte gesetzt. Die deutschsprachige Version der Webseite informiert vor allem über die Abstimmung in Deutschland, Luxemburg, Österreich und Belgien. Die französische Version berichtet über Frankreich und Belgien und so weiter.



Weitere Informationen

Ergebnisse der Europawahl 2019

Online-Presemappe zur Europawahl 2019

Länderprofile zur Europawahl 2019

Tagesaktueller Campaign-Tracker



Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

+43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu