EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Erfolgreiches erstes Quartal für die Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV)

Innsbruck - Mit Stichtag 31. März 2019 verzeichnete die BTV in allen Bereichen eine positive Entwicklung. Der Periodenüberschuss vor Steuern stieg auf 51,3 Mio. Euro.

"Wir sind sehr gut in das Jahr 2019 gestartet und blicken auf ein erfolgreiches erstes Quartal zurück", so BTV Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. "Wir genießen sehr hohes Kundenvertrauen, wie sowohl der unlängst verliehene Recommender Award als auch in Zahlen der Rekordstand an betreuten Kundengeldern belegt." Diese erhöhten sich um +799 Mio. EUR auf 14.607 Mio EUR.

Die Forderungen an Kunden, im Geschäftsmodell der BTV eine der wesentlichsten Bilanzpositionen, wurden gegenüber dem Vorjahr um +487 Mio. EUR auf 7.892 Mio. EUR ausgebaut. Das Eigenkapital konnte um +216 Mio. EUR auf 1.681 Mio. EUR gesteigert werden. Die Bilanzsumme erhöhte sich als Ergebnis dieser Entwicklungen im Vergleich zum 31.03.2018 um insgesamt +1.033 Mio. EUR auf 11.800 Mio. EUR.

Bei den Risikovorsorgen kam es in den ersten drei Monaten in Summe zu einer Auflösung, dies führte zu einem Ertrag in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Zum Jahresende rechnet die BTV mit Risikovorsorgen gemäß Budget.

In Summe führten die positiven Entwicklungen zu einem Anstieg des Periodenüberschusses vor Steuern um +10,5 Mio. EUR auf 51,3 Mio. EUR.

______________________________________________________________________________ |Bilanz | Ist | Ist | | |BTV KONZERN (IFRS)| 31.03.2019| 31.03.2018| Veränderung| |in_Mio._Euro______|___________________|___________________|___________________| |Eigenkapital______|_____1.681_Mio._EUR|_____1.465_Mio._EUR|______+216_Mio._EUR| |Finanzierungen an | 7.892 Mio. EUR| 7.404 Mio. EUR| +487 Mio. EUR| |Kunden____________|___________________|___________________|___________________| |Betreute | 14.607 Mio. EUR| 13.808 Mio. EUR| +799 Mio. EUR| |Kundengelder______|___________________|___________________|___________________| |GuV | | | | |BTV KONZERN (IFRS)| 1. Quartal 2019| 1. Quartal 2018| Veränderung| |in_Mio._Euro______|___________________|___________________|___________________| |Periodenüberschuss| 51,3 Mio. EUR| 40,9 Mio. EUR| +10,5 Mio. EUR| |vor_Steuern_______|___________________|___________________|___________________|

Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Stadtforum 1

A-6020 Innsbruck

Telefon: +43(0)5 05 333

FAX: +43(0)5 05 333- 1408

Email: btv @ btv.at

WWW: www.btv.at

ISIN: AT0000625504

Indizes: WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

Stadtforum 1, 6020 Innsbruck

MMag. Marion Plattner

Marketing, Kommunikation, Vorstandsangelegenheiten

T +43 505 333 – 1409

E marion.plattner @ btv.at

www.btv.at