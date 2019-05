ÖH-Fraktionen legen Wahlkampfkosten offen

Alle bundesweit antretenden Fraktionen legen Ein- und Ausgaben offen und gehen mit gutem Beispiel voran

Wien (OTS) - In den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass lückenlose Transparenz unerlässlich für eine demokratische Wahlentscheidung und unbestechliche Vertretungsarbeit ist. Daher bekennen sich die neun wahlwerbenden Gruppierungen für die ÖH-Wahl 2019 - AG, VSStÖ, GRAS, FLÖ, JUNOS, KSV lili, RFS, No Ma`am, KSV – KJÖ - zu umfassender Transparenz und werden ihre gesamten Wahlkampfkosten freiwillig nach der ÖH-Wahl veröffentlichen. Den Studierenden bzw. Mitgliedern der ÖH soll detaillierter Einblick in die Einnahmen und Ausgaben aller wahlwerbenden Gruppen im ÖH-Wahlkampf 2019 gegeben werden. Die Studierenden können sich dadurch ein genaues Bild von der Wahlauseinandersetzung und ihrer Vertretung bzw. den Fraktionen machen.

Folgende Transparenzvereinbarung wurde abgeschlossen:

Offenlegung der Finanzierung des Wahlkampfs: Aufschlüsselung in Privatspenden, namentliche Nennung der Spenden von Institutionen (Parteien, Vorfeldorganisationen, Vereine etc.) soweit möglich und Auflistung von Sachspenden



Offenlegung der Ausgaben des Wahlkampfs: Aufschlüsselung in einheitliche Ausgabekategorien und Auflistung von Sachspenden



Veröffentlichung der Daten nach abgeschlossener Wahl auf den Homepages der Fraktionen



Die ÖH-Fraktionen gehen daher mit gutem Beispiel voran und veröffentlichen ihre Ein- und Ausgaben nach oben genannten Kriterien.

