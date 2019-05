„9 Plätze – 9 Schätze: So gut isst Österreich“ am 25. Mai in ORF 2

Barbara Karlich und Norbert Oberhauser suchen Österreichs Lieblingsgericht

Wien (OTS) - Welches kulinarische Gericht essen die Österreicherinnen und Österreicher am liebsten? Am Samstag, dem 25. Mai 2019, kürt „9 Plätze – 9 Schätze: So gut isst Österreich“ um 20.15 Uhr live in ORF 2 die heimischen Lieblingsrezepte – gewählt mittels Jury-Wertung bzw. vom TV-Publikum via (Telefon-)Voting. Durch die Show führt Barbara Karlich, im Greenroom unterstützt von Norbert Oberhauser, der dabei in den einen oder anderen Kochtopf blicken wird. Für musikalische Live-Untermalung sorgt die Band „Hot Pants Road Club“.

Die neun Finalisten (und die dazugehörigen Votingnummern) von „9 Plätze – 9 Schätze: So gut isst Österreich“ sind:

09010 5909 – 01: Kaspressknödelsuppe (Tirol)

09010 5909 – 02: Ausseer Ursalzfisch (Steiermark)

09010 5909 – 03: Bosner (Salzburg)

09010 5909 – 04: Innviertler Kübelspeck-Knöderl (Oberösterreich) 09010 5909 – 05: Wiener Schnitzel (Wien)

09010 5909 – 06: Kärntner Kasnudeln (Kärnten)

09010 5909 – 07: Burgenländische Grammelpogatscherl (Burgenland) 09010 5909 – 08: Bodenseefelchen (Vorarlberg)

09010 5909 – 09: Mostviertler Mostbratl (Niederösterreich)

Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreiche Prominente aus den Bundesländern präsentieren „ihre“ kulinarische Spezialität, unter der angegebenen kostenpflichtigen Telefonnummer (0,50 Euro pro Anruf oder SMS) kann nach Vorstellung des letzten Gerichts gevotet werden.

Live im Studio mit dabei sind:

Martin Leutgeb und Daniela Schmiderer (Tirol)

Nicole Schmidhofer und Reinhart Grundner (Steiermark)

Laura Feiersinger und Iris Köck (Salzburg)

Günther Lainer und Bettina Graf (Oberösterreich)

Heinz Marecek und Alex Jokel (Wien)

Friedl Würcher und Bernd Radler (Kärnten)

Konstanze Breitebner und Nicole Aigner (Burgenland)

Michael Schönborn und Karin Stecher (Vorarlberg)

Simone und Thomas Birgfellner (Niederösterreich)

Weitere Infos zur Sendung bietet die Übersichtsseite https:\\tv.ORF.at/9plaetzekulinarisch bzw. die ORF-Teletextseite 319.

