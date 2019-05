ORF SPORT + mit dem Hypo-Mehrkampfmeeting Götzis und dem 1. Handball-Finalspiel

Weiters am 25. und 26. Mai: Austrian Football League, Eishockey-WM-Finale und Volleyball

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 25. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Hypo-Mehrkampfmeeting Götzis 2019 um 10.55 Uhr, vom Austrian Football League Match Amstetten Wienerwald Thunder – Steelsharks Traun um 18.30 Uhr und zeitversetzt um 23.00 Uhr, vom Semifinale 2 bei der Eishockey-WM um 19.10 Uhr, vom ersten Finalspiel Moser Medical Krems – Alpla Hard in der spusu-Handball-Liga-Austria um 20.15 Uhr, vom Semifinale 1 bei der Eishockey-WM zeitversetzt um 22.15 Uhr und von der World Judo Tour – Grand Prix Hohhot 2019 um 0.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Hypo Mehrkampfmeeting Götzis 2019 um 9.55 Uhr, vom Volleyball-European-League-Spiel der Männer Österreich – Griechenland um 18.30 Uhr und zeitversetzt um 23.00 Uhr, vom Spiel um Gold bei der Eishockey-WM um 20.15 Uhr, vom Volleyball-European-League-Spiel der Frauen Österreich – Kroatien zeitversetzt um 0.00 Uhr und vom Spiel um Bronze bei der Eishockey-WM zeitversetzt um 2.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55 und 8.55 Uhr sowie das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25 und 9.25 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 26. Mai.

Am 25. und 26. Mai steht die 45. Auflage des Hypomeetings Götzis im Mösle-Stadion auf dem Programm. Für viele der Athletinnen und Athleten aus mehr als 20 Nationen bietet das Hypomeeting auch dieses Jahr wieder eine weitere Qualifikationsmöglichkeit für die im Oktober 2019 bevorstehenden Weltmeisterschaften in Doha sowie auch für die Olympischen Spiele in Tokio im Jahre 2020. Die Kommentatoren sind Thomas König und Dietmar Wolff.

In der 7. Runde der Austrian Football League treffen am 25. Mai Amstetten Wienerwald Thunder und die Steelsharks Traun aufeinander. Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Max Sommer. (ORF-TVthek live von 15.50 bis 19.00 Uhr)

Von 10. bis 26. Mai geht in der Slowakei die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft über die Bühne. ORF SPORT + überträgt an allen Spieltagen live. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik. (ORF-TVthek: Semifinale 1 live von 15.00 bis 17.45 Uhr, Semifinale 2 live von 19.10 bis 21.45 Uhr, Spiel um Bronze live von 15.40 bis 18.30 Uhr)

Die Best of five-Finalserie der spusu Handball Liga startet am 25. Mai. Der Moser Medical UHK Krems kann seine bisherige Traumsaison krönen, geht mit dem Heimvorteil in die Serie. Der Alpla HC Hard kann allerdings auf seine Routine zählen, steht seit Bestehen der spusu Handball Liga zum insgesamt neunten Mal im Finale. Kommentator ist Johannes Hahn.

Fast 400 Sportlerinnen und Sportler aus rund 50 Nationen sind beim Grand Prix Hohhot 2019 im Rahmen der World Judo Tour von 24. bis 26. Mai mit dabei. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek am Samstag live von 11.00 bis 13.00 Uhr)

Der offizielle Startschuss zur Volleyball-Länderspielsaison 2019 erfolgt am 26. Mai mit dem Europa-League-Auftakt in der Olympia World Innsbruck. In den European-League-Bewerben werden die ÖVV-Teams der Damen und Herren wieder im Doppelpack antreten. Die Herren spielen zum Auftakt gegen Griechenland, die Damen gegen Kroatien. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka. (ORF-TVthek: Österreich – Kroatien live von 15.25 bis 17.30 Uhr, Österreich – Griechenland live von 17.55 bis 20.30 Uhr)

Details unter https://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

