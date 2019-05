Experten diskutieren aktuelle Trends am heimischen Spendenmarkt

Wien (OTS) - Facebook-Spendenaufrufe, Smile Amazon oder Better Place – individuelle Spendenaufrufe nehmen zu. Die beste Möglichkeit für Spendenorganisationen, sich von individuellen Spendenaufrufen abzugrenzen, ist ein Spendengütesiegel. Zu diesem Ergebnis kamen internationale und heimische Experten beim 8. Spendengütesiegel Forum, das am Montag in Wien stattfand. In Österreich ist das Österreichische Spendengütesiegel das einzige Qualitätssiegel, das belegt, dass eine Spendenorganisation mit den ihr anvertrauten Geldern sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht.



Mehr Spendensicherheit durch das Österreichische Spendengütesiegel

Das Österreichische Spendengütesiegel wird nur nach einer strengen und umfangreichen Überprüfung durch einen unabhängigen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer verliehen. Alle Gütesiegel-Organisationen verpflichten sich freiwillig, umfassende Kriterien zu erfüllen und damit höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

Derzeit führen 268 NPOs das Spendengütesiegel, neu im Vorjahr dazugekommen sind:

Arbing meets Africa

Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not

Die Boje – Individualpsychologisches Zentrum gemeinn. GmbH

„die Tür“ Frauenservicestelle Mattersburg und Eisenstadt

Herz bewegt – Verein zur Förderung der Herzgesundheit

MOKI NÖ - Mobile Kinderkrankenpflege

Österreichische Sporthilfe

Sozial Medizinischer Dienst Österreichs

Ute Bock Verein-Wohn-und Integrationsprojekt

Verein der Freunde Kaplan Bonetti

Verein e.motion – Equotherapie

Wert: volles: schaffen



Für ihre 10 jährige Mitgliedschaft wurden das Kinderhilfswerk und Mirno More ausgezeichnet.

Alle Organisationen, die berechtigt sind das OSGS zu führen, sind auf der Website www.osgs.at veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen:

Dr. Beatrix Exinger

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer/Leitung Presse

Tel. 01/811 73-312

exinger @ ksw.or.at