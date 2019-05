23. Auflage des TPA-Klassikers „Das 1×1 der Immobilienbesteuerung“ erschienen

Steuerliche Bestimmungen auf den Punkt gebracht

Wien (OTS) - Die Broschüre des Steuerberatungsunternehmens TPA „1×1 der Immobilienbesteuerung“ ist neu erschienen. Sie bietet in ihrer 23. Auflage eine praktische und aktuelle Orientierungshilfe rund um die steuerlichen Aspekte von Immobilien-Investitionen.

Immobilien sind aufgrund ihrer Wertbeständigkeit sehr beliebt, weil sie als sichere Investitionsart gelten. TPA weist mittlerweile 40 Jahre höchste Immobilienkompetenz auf und fasst in der neu erschienenen Broschüre alle relevanten, steuerlichen Aspekte zusammen.

Steuerberaterin des Jahres und TPA Partnerin Karin Fuhrmann: „Wir richten bei unserer Broschüre „Das 1x1 der Immobilienbesteuerung“ den Fokus auf eine unkomplizierte, einfache Darstellung komplexer Zusammenhänge und viele praktische Tipps. Deshalb kann diese als Nachschlagewerk genutzt werden und gilt unter unseren Kunden mittlerweile als Klassiker.“

Die Immobilien-Expertinnen und -Experten von TPA vermitteln im Folder „1x1 der Immobilienbesteuerung“ Basis-Know-how und bringen die wichtigsten steuerlichen Bestimmungen auf den Punkt. Die Themengebiete erstrecken sich von Immobilien im Privat- bzw. Betriebsvermögen bis zu Bauherrenmodellen, Privatstiftungen, Vorsorgewohnungen, Immobilienfonds und -investitionen im Ausland sowie Umsatzsteuerthemen.

Die kostenfreie Broschüre kann auf https://www.tpa-group.at/publications/ bestellt werden.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA feiert 2019 40-jähriges Jubiläum und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 14 österreichischen Niederlassungen in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl beschäftigt. Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

