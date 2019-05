„Sport am Sonntag“ mit Zoran Barisic im Studio und Thomas Muster im Gespräch

Am 26. Mai um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 26. Mai 2019 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Dominic Thiem und sein Saison-Höhepunkt

Er ist die Nummer 4 der Welt und einer der Favoriten bei den French Open – Dominic Thiem und seine „Mission Paris“.

Thomas Muster im Gespräch

Die ehemalige Nummer 1 der Welt im ausführlichen Gespräch über Dominic Thiem, die aktuellen Stars Nadal, Djokovic und Federer – und über sein Leben in der Tennis-Pension.

Zoran Barisic live im Studio

Der neue Rapid-Sportchef über seine neue Aufgabe, sein Verhältnis zu Trainer Didi Kühbauer und seine sportlichen Ziele mit den Grün-Weißen.

Niki Lauda – eine Legende ist tot

Er war dreifacher Formel-1-Weltmeister, erfolgreicher Unternehmer und weltweit einer der bekanntesten Österreicher – und er war oftmaliger und gerngesehener Gast bei „Sport am Sonntag“. Seine besten Sager und seine unvergesslichen Analysen.

