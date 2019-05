Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 27. Mai – 2. Juni 2019

Wien (OTS) - Montag, 27. Mai

Besuch des Generalsekretärs der Vereinten Nationen António Guterres in Wien und Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums 40 Jahre UN-Standort Wien

11.00 Uhr: Gespräch mit dem Staatspräsidenten der Republik Lettland, Raimonds Vejonis (Präsidentschaftskanzlei)

12.00 Uhr: Gespräch mit dem Präsidenten der Republik Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (Präsidentschaftskanzlei)

15.30 Uhr: Gespräch mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres (Präsidentschaftskanzlei)

15.50 Uhr: Pressestatements von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres (Präsidentschaftskanzlei)

16.30 Uhr: Teilnahme an den Feierlichkeiten anlässlich 40 Jahre Vienna International Centre/Rede (VIC/1220 Wien)

Dienstag, 28. Mai

09.30 Uhr: Teilnahme an der Eröffnungs-Session des Austrian World Summit/Rede (Festsaal/Wiener Hofburg)

anschl.: Teilnahme an der Session Act 1: Climate Leadership (Festsaal/Wiener Hofburg)

11.00 Uhr: Teilnahme an der Session Act 2: The Power of Cities and Regions (Festsaal/Wiener Hofburg)

14.30 Uhr: Leaders` Table hosted by Federal President Alexander Van der Bellen/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

16.30 Uhr: Teilnahme an der Closing Ceremony des Austrian World Summit (Festsaal/Wiener Hofburg)

17.00 Uhr: Besuch des Climate Kirtag des R20 Austrian World Summit 2019 (Heldenplatz/1010 Wien)

Mittwoch, 29. Mai

10.30 Uhr: Gespräch mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmer (Präsidentschaftskanzlei)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

(++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at