„Heimat Fremde Heimat“ über den Selfmademan Ostoja Matić

Am 26. Mai um 13.30 Uhr in ORF 2

„Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 26. Mai 2019, um 13.30 Uhr in ORF 2

Baranka-Park: Roma Gedenken

Auf der ehemaligen Heller-Wiese, dem heutigen Belgradplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk, lebten rund 200 Roma. Von einem Tag auf den anderen wurden sie von den Nazis in Vernichtungslager deportiert. Nach dem Krieg kamen nur sechs von ihnen nach Österreich zurück. Im Jahr 2003 wurde der Platz in „Baranka-Park“ umbenannt und trägt den Namen der Großmutter der bekannten Familie Stojka. Am 20. Mai wurde der Opfer gedacht. Mehmet Akbal und Ajda Sticker waren dabei.

Lucky Car – Selfmademan Ostoja Matić

Der aus Bosnien stammende Unternehmer Ostoja Matić kam mit neun Jahren nach Österreich, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Mittlerweile hat sich der Selfmademan, dessen große Vorbilder McDonald’s sowie Red Bull sind, zum Besitzer einer Autoreparaturkette emporgearbeitet. Heute beschäftigt er 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seinem gelben Logo eines glücklichen Wagens kann man nicht nur in jedem österreichischen Bundesland begegnen, demnächst startet Lucky Car eine Expansion im deutschsprachigen Ausland. Dalibor Hýsek hat Ostoja Matić interviewt.

„Voices of Spirit“ – Chöre, die die Welt verändern wollen Das Chorfestival „Voices of Spirit“ macht heuer zum sechsten Mal Graz und die Steiermark zur internationalen Bühne für Gesang und gelebte Diversität. Ein Rückblick auf die vergangenen Festivaljahre zeigt, dass die internationalen Musikgruppen auch Botschaften mit nach Österreich bringen. So wollte z. B. der Soweto Gospel Choir auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam machen, das Bolivianischen Ensemble Sacambaya rückte die Rechte der indigenen Bevölkerungen der Welt in den Vordergrund und der UNICEF Donor’s Choir aus Korea machte sich für die Vereinigung von Nord- und Südkorea stark. Sabina Zwitter berichtet.

