Hollywood-Shooting Star Caleb Landry Jones zu Gast in Wien

TO THE NIGHT – Wien-Premiere am 13. Juni mit Hollywoodstar Caleb Landry Jones und Regisseur Peter Brunner im Stadtkino Wien

Wien (OTS) - TO THE NIGHT ist der dritte Langfilm des österreichischen Regisseurs und Musikers Peter Brunner, der mit seinem unverkennbaren Stil die internationale Festivallandschaft begeistert. Der Hollywood-Schauspieler Caleb Landry Jones (THREE BILLBOARD, GET OUT, X-MEN: ERSTE ENTSCHEIDUNG, DEAD DON`T DIE) liefert in TO THE NIGHT eine Performance ab, die seinen Status als Shootingstar nicht nur unterstreicht, sondern auch zeigt, warum der Darsteller momentan mit Filmgrößen wie Jim Jarmusch oder Tom Hanks an neuen Filmprojekten arbeitet. Caleb Landry Jones und der Regisseur Peter Brunner werden bei der Wien-Premiere am 13. Juni im Stadtkino im Künstlerhaus anwesend sein.

Kinostart: 14. Juni 2019

