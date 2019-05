ASFINAG: A 23 in beiden Richtungen im Bereich Verteilerkreis Favoriten bis Gürtel gesperrt

Sperre aufgrund polizeilicher Anordnung

Wien (OTS) - Derzeit ist die A 23 Südosttangente in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Konkret besteht die Sperre beider Fahrtrichtungen im Bereich Verteilerkreis Favoriten bis kurz vor der Anschlussstelle Gürtel. Die ASFINAG leitet in Fahrtrichtung Süden den Verkehr bei der Anschlussstelle Gürtel ab. In Fahrtrichtung Norden erfolgt die Ableitung bereits beim Knoten Vösendorf. Grund der Sperre ist ein laufender Großeinsatz der Berufsfeuerwehr.

