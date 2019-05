Gipfeltreffen der internationalen IT-Elite beim ACP Forum in Salzburg

Beim größten IT-Event Salzburgs trafen am Donnerstag die weltweit führenden Hersteller auf die Top-Unternehmen des Landes

Das ACP Forum ist seit Jahren die größte und umfangreichste IT-Messe im Land Salzburg. Eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen zu praktisch allen namhaften Herstellern der Branche und das in unmittelbarer Nachbarschaft. Und die Teilnehmerzahlen steigen laufend. Denn immer mehr Entscheider erkennen die Relevanz passender IT-Strukturen für innovative Geschäftsmodelle und damit für den Erfolg ihres Unternehmens. Bei uns finden sie für jedes Thema sofort einen kompetenten Ansprechpartner, können sich unverbindlich und umfassend direkt beim Hersteller informieren und parallel mit Branchenkollegen über deren Erfahrungen austauschen. Anton Pesendorfer, Geschäftsführer ACP Salzburg

Salzburg (OTS) - Das jährliche ACP Forum gilt unter Entscheidern aus Industrie und Wirtschaft als wichtigste Informationsdrehscheibe rund um das Thema IT. Diesen Donnerstag war es wieder soweit. Mehr als 350 Teilnehmer folgten der Einladung von ACP Geschäftsführer Anton Pesendorfer ins Messezentrum Salzburg, um sich persönlich mit den weltweit führenden Herstellern auszutauschen und aus erster Hand über aktuelle IT-Trends und Digitalisierungs-Strategien zu informieren.

Branchen-Experten begeistern mit innovativen Konzepten und persönlicher Beratung

Im Rahmen einer umfassenden Produktausstellung präsentierten ACP Partner wie Apple, Microsoft, Dell EMC oder Hewlett Packard Enterprise an ihren Messeständen innovative Business-Lösungen für die Herausforderungen von morgen. Ein regelrechter Publikumsmagnet waren dabei einmal mehr die Dauerbrenner-Themen Digitalisierung und der Arbeitsplatz der Zukunft. Renommierte Branchenexperten boten hierzu in kurzweiligen Vorträgen neue Perspektiven auf die neue Welt des Arbeitens. In Einzelgesprächen mit den Entwicklern konnten IT-Entscheider außerdem individuelle Lösungsansätze diskutieren und frische Ideen für unternehmensspezifische Anforderungen gewinnen.

Rauschende IT-Gala mit Tombola und Kabarett-Stargast

Im Abendprogramm erwartete die Teilnehmer ein elegantes Galadinner sowie ein kurzweiliges Show- und Unterhaltungs-Feuerwerk. Als Stargast sorgte der bekannte Kabarettist Gery Seidl mit seinem Best-of-Bühnenprogramm „Total Spezial“ für legendäre Pointen und Lacher am laufenden Band. Natürlich durfte auch in diesem Jahr die bereits traditionelle ACP Tombola nicht fehlen, bei der sich die glücklichen Gewinner über hochwertiges IT-Equipment internationaler Top-Marken freuen konnten.



Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden unterstützt ACP mit einem 360° IT-Portfolio aus einer Hand - mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services und frischen Ideen. Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Deutschland und Österreich ist ACP immer ein zuverlässiger Ansprechpartner in Kundennähe. Das ACP Team ist von den international führenden Herstellern zertifiziert. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte die ACP Gruppe einen vorläufigen Umsatz von 550 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter: www.acp.at

