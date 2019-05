191 neue Polizist/innen für Wien

1., Platz in der Burg

Am 23.05.2019 fand am Platz in der Burg die Ausmusterung von neun Grundausbildungslehrgängen statt. Moderator Oberst Johann FIEGL, B.A. vom Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive Wien begrüßte die Ehrengäste der Ausmusterungsfeierlichkeit, darunter Bundesminister für Inneres, Dr. Eckart RATZ, stellvertretend für den Bürgermeister der Stadt Wien, Landtagsabgeordneter und Gemeinderat Christian HURSKY, Landespolizeipräsident Dr. Gerhard PÜRSTL, sowie eine Vielzahl von Ehrengästen aus dem Bundesministerium für Inneres, der Stadt Wien und der Polizei. Die Polizeimusik Wien, unter Leitung von Gruppeninspektor Herbert KLINGER, sorgte für die musikalische Untermalung der Ausmusterungsfeierlichkeit.

Die 191 jungen Kolleg/innen werden ab sofort ihren Dienst in Wiener Polizeiinspektionen versehen und damit einen wichtigen Beitrag für ein sicheres Wien leisten.

