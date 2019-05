Skandinavisches Flair im Europa-Park

Am 24. Mai eröffnet das sechste Erlebnishotel Krønasår von Deutschlands größtem Freizeitpark

Wien (OTS) - 2019 gibt es im Europa-Park viel zu erleben und noch mehr zu entdecken. Ein besonderes Highlight wird am 24. Mai feierlich eröffnet, das Museumshotel Krønasår. In dem neuen 4* Superior Hotel warten 276 einladende Zimmer und 28 liebevoll gestaltete Suiten. Skandinavisch inspirierte Kulinarik lockt nicht nur in den beiden Restaurants, sondern auch in der Bar und dem Café. Hyyge erleben, den Alltag genießen und nach dem Lachsfrühstück mit dem Transfer direkt in den Europa-Park fahren. Dort wartet ab Frühjahr 2019 ein weiterer Glanzpunkt, der Themenbereich Skandinavien. Es locken bunte Häuserfassaden, das neue „Fjord-Restaurant“, der Imbiss „Fiskehuset“, die Eisdiele „Is Huset“ sowie die drei Shops „Sportsbutikk“, „Snorri's Varehus“ und die „Fashionworld Camp David & Soxx“.

Der Europa-Park bietet jährlich über 5,6 Mio. Besucherinnen und Besuchern unvergessliche Tage und Nächte mit insgesamt über 23 Stunden Showprogramm täglich, mehr als 100 Attraktionen und 13 Achterbahnen in 15 europäischen Themenbereichen.

Weitere Informationen zum Programm im Europa-Park finden Sie HIER

Rückfragen & Kontakt:

Für die TMBW – Repräsentanz Österreich

HMC – die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit

Mag. Carmen Brüggler

Piaristengasse 8, 1080 Wien // Maximilianstraße 9, 6020 Innsbruck // E-Mail: carmen @ hmc-agency.at // Web: www.hmc-agency.at