Bewegung gegen Politfrust: Am Sonntag gratis ins Wahllokal fahren

Mobilitätsplattform CAR:GO macht den Weg zur EU-Wahl noch einfacher.

Wien (OTS/LCG) - Die neue Mobilitätsplattform CAR:GO macht den Wienerinnen und Wienern den Weg ins Wahllokal am kommenden Sonntag besonders einfach und möchte damit ein Zeichen gegen Politikverdrossenheit setzen. Mit dem Promotioncode „EUROPA“ erhalten Neukunden bei erstmaliger Registrierung in der CAR:GO-App die erste Fahrt bis inklusive Sonntagabend geschenkt. Auch bestehende Kunden der europäischen Mobilitätsplattform kommen günstig zur Stimmabgabe. Mit dem Code „EUWAHL“ erhalten sie bis Sonntagabend 50 Prozent Rabatt auf alle Fahrten.



Als expandierendes europäisches Unternehmen, das in Serbien gegründet wurde und neben Wien auch in Zürich tätig ist, möchte CAR:GO mit der Aktion auf die Bedeutung der EU-Wahl aufmerksam machen und die Wienerinnen und Wiener zur Stimmabgabe motivieren.



Die CAR:GO-App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar und kann über https://appcargo.com heruntergeladen werden.

