Shell nimmt die Produktion bei Appomattox im Golf von Mexiko auf

Houston (ots/PRNewswire) - Royal Dutch Shell plc gibt heute über seine Tochtergesellschaft Shell Offshore Inc (Shell) bekannt, dass die Produktion im von Shell betriebenen schwimmenden Produktionssystem Appomattox bereits Monate früher als geplant aufgenommen wurde und damit eine neue Grenze im Tiefwasser des US-Golfes von Mexiko erschlossen wurde. Appomattox mit einer derzeit erwarteten Produktionsmenge von 175.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) ist die erste kommerzielle Entdeckung, die jetzt in der Tiefwasserformation Norphlet im Golf von Mexiko in Produktion geht.

Erste Struktur in Norphlet geht vorzeitig online, unterhalb der FID-Schätzung

"Dass Appomattox vorzeitig und weit unter dem Budgetrahmen sicher in Betrieb gebracht wurde, ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement, die Kosten durch Effizienzsteigerungen bei der Ausführung zu senken", sagte Andy Brown, Upstream Director, Royal Dutch Shell. "Appomattox schafft eine langfristige Kerndrehscheibe für Shell im Norphlet, durch die wir mehrere bereits entdeckte Felder und zukünftige Entdeckungen miteinander verbinden können."

Appomattox ist ein Beispiel der Effizienz durch Innovation. Durch optimierte Entwicklungsplanung, optimierte Konstruktion und Fertigung sowie fachgerechte Bohrungsausführung hat Appomattox seit der endgültigen Investitionsentscheidung im Jahr 2015 Kosteneinsparungen von mehr als 40 % erzielt. Der Produktionsstart bei Appomattox ist erst der Anfang einer weiteren Maximierung des Ressourcenflusses im vielversprechenden Norphlet um Appomattox.

Das globale Tiefwassergeschäft von Shell verfügt über einen umfangreichen Pool an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Brasilien, den USA, Mexiko, Nigeria, Malaysia, Mauretanien und dem westlichen Schwarzen Meer. Die weltweite Produktion ist auf Kurs, um bis 2020 mehr als 900.000 boe/d aus bereits entdeckten, etablierten Lagerstätten zu fördern. Das Unternehmen ist nach wie vor einer der größten Pächter im US-Tiefwasser und bleibt einer der produktivsten Offshore-Produzenten von Öl und Erdgas im Golf von Mexiko. Shell entwickelt und betreibt seine wettbewerbsfähigen Tiefwasserprojekte und hat seit 2014 seine Entwicklungskosten und Betriebskosten um rund 45 % gesenkt.

- Appomattox ist ein Joint Venture von Shell (79 %

Betreiber) und CNOOC Petroleum Offshore S.A. Inc.

einer Tochtergesellschaft von CNOOC Limited (21 %). - Das schwimmende

Produktionssystem von Appomattox befindet sich etwa 129 km (80 Meilen)

südöstlich von Louisiana im Golf von Mexiko Norphlet-Formation

in etwa 2.255 Metern (7.400 Fuß) Wassertiefe. - Im Jahr 2010 war

Appomattox eine Branchenneuheit aus einer Reihe von kommerziellen

Entdeckungen von Shell in Norphlet. - Die geschätzte Spitzenproduktion

von Appomattox entspricht 100 % der gesamten Bruttowerte. - Die Mattox

Pipeline Co. LLC (Mattox) ist ein 145-km- (90 Meilen)

61-cm- (24 Zoll) langes System mit einer Kapazität von 300.000 Barrel

pro Tag

das das von Appomattox produzierte Rohöl nach Westen in das

Proteus-Pipelinesystem und dann an Land transportiert. Mattox befindet

sich im gemeinsamen Besitz von Shell GOM Pipeline Company LLC und

CNOOC Petroleum Sales U.S.A. Inc.

eine indirekt hundertprozentige Tochtergesellschaft der CNOOC Limited.

- Mattox wurde Monate vor dem Zeitplan und unter dem Budgetrahmen

