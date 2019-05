Punkten mit Klasse ist „Voll entspannt!“ auf Rekordjagd

SPORTUNION-Maskottchen UGOTCHI motivierte heuer über 59.000 Kinder, an der erfolgreichen Volksschul-Initiative teilzunehmen.

UGOTCHI hat heuer die Rekordzahl von mehr als 59.000 Volksschulkindern ganzheitlich zu einem gesunden Lebensstil motiviert. Das gelbe SPORTUNION-Küken hat es heuer in 3.369 Klassen und 1.091 Schulen geschafft - das ist ein Drittel aller Volksschulen Österreichs. Wir sind sehr stolz darauf, dass fast jedes fünfte Volksschulkind für die Verbesserung der eigenen Gesundheit sensibilisiert wurde. Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION Österreich

Wien (OTS) - Bei der 14. Auflage des Erfolgsprojektes stand ein gesundes Gleichgewicht von Ruhe und Bewegung im Fokus. Denn Bewegung und Entspannung sind zwei der wichtigsten Grundbedürfnisse von Kindern. Sie zeichnen für ein gutes körperliches und geistiges Wohlbefinden verantwortlich. Die Aktion Punkten mit Klasse des SPORTUNION-Maskottchens UGOTCHI schlägt heuer mit „Voll entspannt!“ genau in diese Kerbe. Und die Bemühungen des Verbandes wurden belohnt. Das Erfolgsprojekt setzte, was die Reichweite anbelangt, wieder neue Maßstäbe und steuert nach vier Wochen Aktionszeitraum am 26. Mai seinem Höhepunkt entgegen. Das Spiel kann unter ugotchi.at verfolgt werden.

Ganze Klasse arbeitet zusammen

Während des Projektes trägt das Aktivsein in der Freizeit, der Besuch der Sportvereinsstunde, genügend Schlaf oder auch gesundes Essen zum gemeinsamen Gesamtergebnis bei - je aktiver jede einzelne Schülerin und jeder Schüler, desto besser das Ergebnis der Klasse und der ganzen Schule. Das fördert und stärkt die Klassen- und Schulgemeinschaft.

Damit Kinder und Jugendliche fit aufwachsen und besser lernen, unterstützt die UNIQA Stiftung die Initiative SIMPLY STRONG und UGOTCHI. Das SPORTUNION-Küken wurde zum Vital4Heart-Multiplikator und brachte mehr Achtsamkeit in die Volksschule.

Viele der insgesamt 103 meist entspannenden Vital4Heart-Übungen wurden bei der heurigen Auflage des Projektes in den Volksschulen umgesetzt. Jede einzelne kann im Klassenraum ohne Umziehen und lange Vorbereitungen umgesetzt werden. Die leichte Implementierung bei Punkten für Klasse führte dazu, dass die Mischung aus Bewegung, Freude und Entspannung den Unterricht binnen Minuten bereicherte. Richtig eingesetzt können Kinder nach Achtsamkeitsübungen dem Unterricht konzentrierter folgen, sich besser entspannen und noch dazu wird das subjektive Stressempfinden vermindert.

UNIQA Stiftung unterstützt UGOTCHI

Die UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung (UNIQA Stiftung) hält eine Beteiligung von rund 49 Prozent an der UNIQA Insurance Group AG. Ihr Hauptzweck ist die Förderung der Versicherungsnehmer der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Gemeinsam mit UNIQA Group leistet sie im für die österreichischen UNIQA Kunden relevanten Ökosystem Gesundheit einen Beitrag zu einem sicheren, besseren und längeren Leben.

Mit Achtsamkeit zu mehr Leistung und Gesundheit

Achtsamkeit ist als spezielle Form der Aufmerksamkeit definiert, die es erlaubt, jede innere und äußere Erfahrung vorurteilsfrei zuzulassen und zu registrieren. Sie ist ein erprobtes Mittel, um Konzentrationsmangel, Stress und körperlicher Belastung entgegenzuwirken. Mit ihren Momenten der Ruhe und Entspannung kann Achtsamkeit einen gesunden Beitrag für unseren oft hektischen Alltag leisten.

Denn auch das Leben von Volksschulkindern ist seit Jahren einer steten Beschleunigung ausgesetzt, ausgelöst durch einen Überfluss an Information und eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten.

Punkten mit Klasse - eine Erfolgsgeschichte

Der SPORTUNION war seit der Gründung dieses größten Gesundheitsprogrammes für Volksschulen im Jahr 2007 sehr daran gelegen, im Rahmen von UGOTCHI dem Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Auch bei der diesjährigen Staffel von Punkten mit Klasse wurden die Übungen im Projektmonat auf das Wochenende ausgedehnt, damit Kinder und Eltern gemeinsam Erfahrungen in Sachen Entspannung und Achtsamkeit sammeln können.

Mehr Informationen finden Sie unter ugotchi.at und simplystrong.at

