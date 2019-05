Fast Company zählt TEACH-NOW CEO, Emily Feistritzer, zu den 100 kreativsten Geschäftsleuten des Jahres 2019

New York (ots/PRNewswire) - Dr. Emily Feistritzer, President und CEO der Graduate School (weiterführenden Hochschule) für Pädagogik mit dem Namen TEACH-NOW, wurde von Fast Company als eine der 100 Most Creative People in Business (100 kreativsten Geschäftsleute) des Jahres 2019 ausgezeichnet. Die Ehrung erkennt an, dass sich das Programm, das sie vor sechs Jahren schuf, als eine der am schnellsten wachsenden und innovativsten Online-Plattformen für Lehrende im Bildungsbereich abzeichnet.

Die sechs Jahre alte Organisation der Unternehmerin hat die Ausbildung und Zertifizierung für Lehrkräfte revolutioniert

Dr. Feistritzer ist ehemalige Nonne und landesweit für Ihre Führerschaft in der Lehrkräfteausbildung anerkannt. Sie startete TEACH-NOW im Jahr 2013 und im Alter von 71 Jahren. Seitdem haben mehr als 2.000 Kandidaten und Kandidatinnen einen Abschluss erworben. Derzeit sind 1.000 weitere in mehr als 115 Ländern eingeschrieben. Die Plattform ist eines der einzigen Programme für die Ausbildung von Lehrkräften - physisch oder online - dass steigende Anmeldezahlen verbucht. Pro Monat kommen im Durchschnitt 100 neue Kandidaten und Kandidatinnen hinzu.

Laut Fast Company "hat die Pädagogikexpertin Emily Feistritzer mehr als 40 Jahre lang untersucht, wie Lehrkräfte am besten ausgebildet werden sollten, was dazu führte, dass sie vor dem Kongress und bundesstaatlichen Gesetzgebern sprach, Mitglieder des Präsidialkabinetts beriet und sich nun für einen besseren Zugang zu Bildung einsetzt."

"Es gefiel ihr nicht, Schüler frontal als Expertin zu unterrichten und Stunden zu planen, um Wissen zu verteilen", heißt es im Magazin. "Sie bevorzugte stattessen kollaborative Lernansätze für eine Welt, in der sich wissen leicht und frei zugänglich aneignen lässt."

Der Eckpfeiler von TEACH-NOW ist das "Aktivitäten-basierte kollaborative Lernen": Die teilnehmenden Lehrkräfte eignen sich Kenntnisse an, indem sie gemeinsam online kollaborative Projekte in Gruppen von 10 bis 15 Personen mit einem Anleiter durchführen.

Dr. Feistritzer nannte die Auszeichnung des Magazins eine Bestätigung des einzigartigen Ansatzes des Programms für die Lehrkräfteausbildung. Sie erklärte: "Unsere Lernumgebung bringt hochgradig dynamische Lehrende hervor, die darauf vorbereitet sind, die Schüler von morgen in der Bildungswelt von morgen zu unterrichten."

Die einzigartige Herangehensweise an die Lehrkräfteausbildung der maßgeschneiderten Bildungsplattform bereitet den Weg für Hochschulabsolventen, Veteranen und andere Quereinsteiger, um sich als Lehrkraft für die Vereinigten Staaten und das Ausland zertifizieren zu lassen. Der Erfolg der Plattform führte dazu, dass das TEACH-NOW-Graduate-School für Pädagogik ins Leben gerufen wurde, welche es Kandidaten und Kandidatinnen ermöglicht, einen Masterabschluss in Pädagogik zu absolvieren und eine Lehrberechtigung zu erlangen, die überall auf der Welt anerkannt wird.

