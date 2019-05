Wir erobern mit Real European News und echten Fakten die digitale Welt zurück!

Vor jeder Wahl in den letzten Jahren waren massive Desinformations-Kampagnen und fake news im Einsatz, um die Wahlergebnisse zu beeinflussen. Die negative Manipulation funktionierte stets in eine Richtung: Gegen den Zusammenhalt. Gegen die Gemeinsamkeit. Gegen echte Lösungen. Mit Hilfe falscher Darstellungen und aufgepeitschter Gefühle.

„BEAT BACK!“ lautet das Motto der EU-Mythbusters 2019

Der Brexit ist ein gutes Beispiel dafür, dass es uns nicht egal sein kann, was im Netz geschieht. Aber wie kann zurückgeschlagen werden? Ganz einfach! Mit der richtigen Technik, engagierten Menschen und real news. In unserem Fall: Real European News. Wir holen uns das Netz zurück!

Wir schlagen zurück! Gegen fake news, Desinformation, EU-Mythen und Manipulationsversuche

Wir von R9 Regional TV Austria GmbH sind uns der demokratiepolitischen Verantwortung und Aufgabe als vierte Macht bewusst: Seit Jahren arbeiten wir erfolgreich mit zivilgesellschaftlichen Europa NGOs wie mit der Jugendorganisation JEF Österreich (JEF.at) oder Einrichtungen wie Europe Direct Wien zusammen. Gemeinsam gehen wir z.B. mittels europäischen Medien- und Demokratieschulungen von jungen MultiplikatorInnen, aktiv gegen fake news und EU-Mythen vor.

Fight back with love!

Jetzt vor der Europawahl gehen wir mit ganz speziellen Aktionen, bei denen sich alles um die Stimmungen und Gefühle der Menschen dreht. Denn Emotionen sind die entscheidenden Faktoren, wenn es um das Wahlverhalten jeder Art geht, das sagt uns die Neurowissenschaft. Wir machen Stimmung zurück. Für unser gemeinsames Europa!

Vor der Wahl zum Europäischen Parlament am 26.05.2019 gehen wir gemeinsam mit JEF.at und Europe Direct Wien gegen fake news und EU-Mythen speziell bei Facebook und WhatsApp vor:

WhatsUp Europe ist ein WhatsApp-Kanal der Podcasts, Fakten, Grafiken und Informationen zur EU direkt auf das Smartphone bringt, die von den NutzerInnen weitergeleitet werden können. Diese Maßnahme wurde gezielt entwickelt, um der hohen Reichweite von EU-Mythen Weiterleitungsketten sowie fake news-Kampagnen auf WhatsApp entgegensteuern zu können.

EU-Mythbusters auf Facebook: Social Media Radar (SMR) ist ein Monitoring System, um öffentlich zugängliche Social Media Auftritte auf Facebook 24x7 nach Auffälligkeiten zu screenen und zielsichere Reaktionen im Bedarfsfall zu ermöglichen. Es wurde vom Unternehmen BBF entwickelt, damit Positionen und Klarstellungen (gegen Falschmeldungen) auf externen Kanälen platziert werden und so breit gestreut zum Einsatz kommen können. Es werden ausschließlich öffentlich zugängliche Pages wie zum Beispiel Facebook Pages diverser Medien, politischer Akteure, NGOs oder Interessenvertretungen gescreent. Es werden keine privaten Accounts beobachtet. Ein Team von jungen EU-Mythbusters schlagen blitzschnell und effizient mit real facts und good vibes gegen fake news und negative Stimmungsmache zurück und senden die Real European News in die richtigen bubbles. Dieser Schritt ermöglicht es Menschen, über ihren gewohnten sozialen Tellerrand hinauszublicken und aus ihrer persönlichen bubble herauszukommen. Die EU-Mythbusters sind damit dort, wo es heiß hergeht und erreichen Menschen mit solchen Argumenten erreichen, die sie auch tatsächlich berühren und interessieren. Wir begegnen Skeptikern mit hard facts, Raunzern mit Verständnis und frischen Perspektiven, sowie Falschmeldungen mit Entlarvung. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Damit alle eine Wahl haben.

