Wiener Tierschutzverein: Verletzte Riesenschlange auf Hundeplatz entdeckt

Es handelt sich vermutlich um eine Boa Constrictor. Das Reptil konnte gerettet werden.

Vösendorf (OTS) - Auf einem Hundeplatz in Mödling (Niederösterreich) würde kürzlich ein unüblicher Besucher entdeckt: eine ziemlich große Schlange. Die Finderin verständige umgehend die Polizei, die Einsatzkräfte alarmierten die zuständige Amtstierärztin, die wiederum den Wiener Tierschutzverein (WTV) hinzuzog. Ein WTV-Mitarbeiter rückte daraufhin aus und brachte das Tier ins WTV-Tierschutzhaus nach Vösendorf. Bereits an der Fundstelle fiel der Amtstierärztin auf, dass die Schlange eine Verletzung am Kopf hatte. Es handelte sich um eine etwas ältere Wunde, da das Gewebe schon nekrotisch war.

Das Tier wurde später zu einem Reptilienexperten zur veterinärmedizinischen Behandlung gebracht. Dieser entfernte das nekrotische Gewebe und das darunterliegende Eiter und versorgte die Wunde fachmännisch. Bis auf weiteres erhält das Reptil Antibiotika und Salben. Bis die Wunde komplett verheilt ist, durfte es aber einige Zeit dauern, da der Heilungsprozess bei Wunden dieser Art sehr langwierig ist.

Es dürfte sich allem Anschein nach um eine Boa Constrictor (auch Abgottschlange, Königsschlange oder Königsboa genannt) handeln, die auf circa zwei bis drei Jahre geschätzt wird und gut einen Meter lang ist.

Die Boa durfte sich daraufhin einige Tage im Kleintierhaus des WTV erholen und wurde in weiterer Folge an eine Organisation übergeben, die auf die Haltung von Reptilien spezialisiert ist. Hinweise auf mögliche Besitzer blieben leider bislang aus. Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass das Tier ausgesetzt wurde. „Durch ein Zusammenspiel von privaten Tierfreunden, den Behörden und dem Tierschutz konnte dieses edle Tier gerettet werden. Ein großes Dankeschön an alle - so geht Tierschutz“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Die Boa Constrictor (Abgottschlange), die eine Länge von bis zu 4,5 Metern und ein Gewicht von bis zu 60 Kilogramm erreichen kann, ist in insgesamt elf Unterarten in Südamerika von Mexiko bis Nordargentinien zu finden. Sie wird gemeinhin als die Riesenschlange schlechthin bezeichnet, obwohl sie eigentlich die kleinste Vertreterin dieser Bezeichnung ist. So werden Anakondas oder manche Pythons wesentlich größer. Die Färbung von Abgottschlangen variiert sehr stark und ist abhängig von Unterart und geografischer Verbreitung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Pressesprecher



Wiener Tierschutzverein

Triester Straße 8

2331 Vösendorf



Mobil: 0699/ 16 60 40 66

Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

www.wiener-tierschutzverein.org