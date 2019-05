Der ORF beim Hypo-Mehrkampfmeeting in Götzis

Mit dem gläsernen Studio von ORF Radio Vorarlberg und ORF SPORT + live beim Weltklasse-Sportwochenende im Möslestadion

Wien (OTS) - Am 25. und 26. Mai 2019 blickt die Sportwelt wieder gebannt nach Vorarlberg, wenn in Götzis das internationale Hypo-Mehrkampfmeeting seine 45. Auflage erlebt. Im Zehnkampf peilt Damian Warner seinen bereits fünften Triumph im Möslestadion an. Der Sieg im Siebenkampf führt über die Britin Katarina Johnson-Thompson. Als rot-weiß-roter Lokalmatador hat Dominik Distelberger WM- und Olympialimit im Visier – gleiches gilt auch für die Österreicherinnen Verena Preiner und Sarah Lagger.

ORF Radio Vorarlberg live aus Götzis

ORF Radio Vorarlberg ist live dabei beim Weltklasse-Sportwochenende und sendet mitten aus dem Götzner Möslestadion. Direkt aus einem gläsernen Studio kommen die Sendungen am 25. Mai ab 10.00 Uhr und am 26. Mai ab 11.00 Uhr. Die Moderatoren Heinrich Sohm und Philipp Wüstner führen durch die mehrstündigen Live-Sendungen, Sportreporter Andreas Blum verfolgt die sportlichen Wettkämpfe hautnah und Nicole Oberhauser begibt sich mitten hinein in die Tausenden Fans.

Packende Bilder im ORF-Fernsehen und auf vorarlberg.ORF.at

An beiden Wettkampftagen ist ORF SPORT + durchgehend live dabei: Am 25. Mai von 10.55 bis 18.30 Uhr und am 26. Mai von 9.55 bis 18.30 Uhr. Thomas König präsentiert den Zehnkampf der Herren, Dietmar Wolff den Siebenkampf der Damen. Moderator und Interviewer ist Thomas Österle.

Von den beiden Wettkampftagen berichtet auch „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 umfassend. Die besten Fotos und die kompakten Infos gibt es online unter vorarlberg.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Zangerl

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22558

julia.zangerl @ orf.at