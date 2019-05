NEOS zu Walserberg: Innereuropäische Freiheiten vor dem Sommer wiederherstellen

Karin Feldinger: „Pendler_innen, Betriebe oder Tourismus: Wir Salzburger spüren, die Probleme, die die Kontrollen verursachen jeden Tag.“

Wien (OTS) - Angesichts der Warnungen vor dem Stausommer am Walserberg appellieren NEOS einmal mehr an die Regierung, die europäischen Freiheiten noch vor dem Sommer wiederherzustellen und sich auch in Deutschland dafür einzusetzen, die Kontrollen von Seite zu beenden. „Gerade in Salzburg spüren Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen die Kontrollen: Staus, lange Wartezeiten für Pendlerinnen und Pendler, Umsatzeinbußen für Betriebe und im Tourismus. Die Kontrollen sind ein Angriff auf die europäischen Grundfreiheiten“, kritisiert die Salzburger NEOS-Kandidatin für die Europawahl, Karin Feldinger. „Und das für einen reinen PR-Gag: Die Kontrollen wurden ohne jede Notlage EU-rechtswidrig eingeführt und verursachen mehr Probleme als sie lösen. Schluss damit!“

