Architekturtage 2019

Das Programm in Niederösterreich am 24. und 25. Mai

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Architekturtage, die österreichweit größte Veranstaltungsreihe zum Thema Baukulturvermittlung, thematisiert heuer das Klima im breitesten Verständnis, hat dafür das Generalmotto „Raum Macht Klima“ gewählt und lädt dazu ein, Architektur zu entdecken, deren Wert zu erkennen und durchaus auch kritische Fragen zu stellen.

Besucher in Niederösterreich haben dabei morgen, Freitag, 24., und am Samstag, 25 Mai, bei geführten Touren, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, Präsentationen, Spezialführungen etc. bei freiem Eintritt die Möglichkeit, aus einem breiten Programmangebot ihren individuellen Architekturtage-Fahrplan zusammenzustellen, mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Planung ins Gespräch zu kommen und können dazu aus zwei Veranstaltungs-Schwerpunktbereichen wählen:

Zum einen konzentriert das Architekturnetzwerk ORTE das kuratierte Veranstaltungsprogramm auf St. Pölten und bietet in diesem Rahmen Exkursionen, die - von Experten begleitet - zu Fuß oder mit dem Rad Lebensraum und Baukultur der Landeshauptstadt erkunden, eine Expertenrunde, welche die Umweltverträglichkeit gängiger Baustoffe debattiert, die Präsentation eines Schulprojekts, das sich dem Wartehaus der Zukunft widmet, sowie ein abschließendes gemeinsames Fest. Zudem bereichert das Cinema Paradiso das Programm mit dem neuen Dokumentarfilm des spanischen Regisseurs Carlos Saura über den Architekten Renzo Piano.

Zum anderen wollen die Architekturtage die interessierte Öffentlichkeit auch für das breite Aufgabenfeld von Architekten und Ingenieuren begeistern. Dazu laden Architekturschaffende in offene Ateliers bzw. auf offene Baustellen, wo ein authentischer und lebendiger Einblick in die Architekturproduktion möglich ist. In Niederösterreich sind es mit der Bahnstation Thaya, dem Atelier habitat | architektur heinl + bolecek in Tulln, dem Kreativturm im Bundesschulzentrum Bruck an der Leitha und einem fast fertiggestellten Haus von Knauer Architekten ZT GmbH in Unterolberndorf vier Orte, die ansonsten nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich unter 02732/78374, e-mail office @ orte-noe.at und www.orte-noe.at bzw. www.architekturtage.at.

