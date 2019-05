Empfehlung des ORF-Publikumsrats

Wien (OTS) - Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 23. Mai 2019, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz, folgende Empfehlung einstimmig angenommen:

Empfehlung zum Thema Familien

Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Sitzung vom 12. September 2018 einstimmig empfohlen, das Angebot für Kinder u. a. um Kinder-Nachrichten, Programmangebote für Kinder/Jugendliche ab 12 Jahren sowie ein Kinderprogramm-Archiv in der ORF-TVthek zu erweitern. Nach Beratungen mit Familienvertreterinnen und -vertretern in seiner Sitzung vom 14. März 2019 unterstreicht der Publikumsrat diese Anliegen und erweitert sie um folgende programmrelevante Forderungen:

-- Ausgewiesene Service-Informationen für Eltern, Kinder und Jugendliche (z. B. Bildung und Ausbildung, Wohnen, Finanzen)

-- Programmangebote, die reale Lebenswelten von Familien, Kindern und Jugendlichen abbilden und reflektieren

-- Bessere zeitliche Lage von Programmangeboten für Kinder und Jugendliche

-- Zügige Umsetzung des Kids-Screen im Rahmen der ORF-Player-Strategie

-- Mobilisierung von Partnern insbesondere aus Forschungsförderungseinrichtungen und Wirtschaft zur Finanzierung einer Forschungssendung für Kinder und Jugendliche.

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Büro der Gremien

(01) 87878 – DW 12251

http://publikumsrat.ORF.at