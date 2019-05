Coole Kurse für die heißen Tage

Mit der VHS summercard können 1.000 Kurse aus unterschiedlichsten Programmbereichen zum halben Preis besucht werden.

Wien (OTS) - Rund 1.000 Kurzkurse, Workshops, aber auch mehrwöchige Intensivkurse stehen Bildungshungrigen von Ende Juni bis Ende September zum halben Preis zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an AnfängerInnen wie Profis: von Sprachkursen über Computerkurse bis hin zum sommerlichen Fitnessprogramm. Die VHS summercard macht den Sommer zum Bildungserlebnis.

Dabei kann man zum Beispiel an der VHS Penzing Latin Dance, eine Kombination von Tanz- und Fitness-Elementen, oder Smovey®, einem wirkungsvollen Training mit gefüllten Spiralringen, lernen und einen Rücken-Yoga-Kurs besuchen. Die VHS Landstraße bietet sogar Hula-Tanz aus Hawaii an. An der VHS Brigittenau gibt es Dynamic Scetching – hier lernt man intuitiv und schnell zu skizzieren. Die VHS Meidling vermittelt beim Fotospaziergang „Natur in Wien“, wie man in Grünoasen mit den richtigen Einstellungen Bildgeschichten kreiert. Filmen und schneiden mit dem Android-Smartphone bietet die VHS Polycollege an.

Zwtl.: Sprachen, Wirtschaft und Multimedia, Schmuck zum Selbermachen

Aber auch klassische Kurse können mit der VHS summercard 2019 um den halben Preis besucht werden. Dazu zählen Weiterbildungen aus dem Wirtschafts- bzw. Computer- und Multimediabereich oder auch Wassergymnastik, selbstgemachtem Silber- und Edelsteinschmuck, Kochkurse, Nähen, Schreibwerkstätten bis hin zu über 300 Sprachkursen aller Kenntnisstufen. Wer im Sommer etwa Griechisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Türkisch, Französisch, Russisch, Englisch, Persisch, Schwedisch oder Portugiesisch lernen möchte, hat mit der VHS summercard eine besonders preiswerte Möglichkeit.

Schon ab dem ersten Intensivkurs entlastet die VHS summercard das Geldbörserl. Die Karte kostet 39 Euro und ist an allen VHS Standorten und online unter www.vhs.at/summercard erhältlich. Alle vergünstigten Kurse sind mit dem summercard-Icon gekennzeichnet.

Eine Anmeldung zu den gewünschten Kursen ist notwendig. Gültig ist die VHS summercard von 21. Juni bis 22. September. Einzelunterricht, Lehrgänge und Lehrgangsmodule, Zertifikatskurse, Bildungsabschlüsse, Deutschkurse und Kinderkurse sind von der VHS summercard ausgeschlossen.

Weitere Informationen gibt es auf www.vhs.at/summercard sowie telefonisch am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83.

