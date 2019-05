Egger PowAir Cleaning GmbH zum wiederholten Mal von EDF-France zur Reinigung von Kraftwerken gebucht

Egger PowAir Cleaning GmbH, das Spezialunternehmen für professionelle Reinigung von Industrieanlagen – mobil in ganz Europa 24/7

Eugendorf/Salzburg (OTS) - Egger PowAir Cleaning GmbH das Spezialunternehmen zur Reinigung von Industrie- und Produktionsanlagen, mobil in ganz Europa, wurde für die Reinigung eines Wasserkraftwerkes (Wasserkraftgenerator, Reinigung von Rotor und Stator) der französischen Elektrizitätsgesellschaft EDF an einem Standort in Frankreich zum wiederholten Mal mit der Reinigung beauftragt. Egger PowAir Cleaning GmbH reinigt mit Kalter Trocken Druck Luft und sonst nichts (KDL-Verfahren).

Das vom Gründer Robert Egger entwickelte Verfahren ist genau so simpel wie es sich liest. Ausschließlich Luft (Kalte Druck Luft) reinigt berührungslos Oberflächen. Dadurch können ölige, verrußte - mit Graphit Staub überzogene sensible Oberflächen zerstörungsfrei, schnell und effizient gereinigt werden. Das erspart den Betreibern enorm viel Zeit und dadurch viel Geld.



Berührungslos! Non-Abrasiv! Umweltfreundlich!

Die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB, haben die Reinigung der Zugelektronik in sämtlichen RAIL-JET Garnituren zur Ausschreibung gebracht. Zum dritten Mal in Folge war Egger PowAir Cleaning GmbH Best-Bieter. Die Beauftragung umfasst die Reinigung der gesamten Zugelektronik der RAIL-JET Schnellzüge.

Mobil in ganz Europa. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche (24/7)

Rückfragen & Kontakt:

Egger PowAir Cleaning GmbH

0080025326464

office @ eggerpowair.com

www.eggerpowair.com