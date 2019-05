Eckel, Maurer, Seidl, Maleh und Yanar beim „Kabarettgipfel“ Teil zwei am 24. Mai in ORF 1

Außerdem: „Trottelstück“ bei „Was gibt es Neues?“ mit Mittermeier, Straßer, Scheitz, Scheuba und Gernot

Wien (OTS) - Wenn sich Klaus Eckel, Thomas Maurer, Gery Seidl, Nadja Maleh und Kaya Yanar am Freitag, dem 24. Mai 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 zum „Kabarettgipfel“ treffen, gibt es wieder Einiges zu lachen! Bis zu 602.000 Zuseherinnen und Zuseher haben sich bereits den ersten Teil, am Freitag, dem 17. Mai, in ORF 1 nicht entgehen lassen. Im zweiten Teil des kabarettistischen Gipfeltreffens dreht sich alles um das Thema „Familie“. Gleich danach um 21.25 Uhr rätseln in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ Michael Mittermeier, Katharina Straßer, Verena Scheitz, Florian Scheuba und Viktor Gernot u. a. über Begriffe wie „Trottelstück“.

„Kabarettgipfel“ (2) um 20.15 Uhr

Die „Familie“ ist das Überthema für den zweiten Teil des „Kabarettgipfels“. Kaya Yanar erzählt pointiert über die schwierige Kindheit bei seinen eingewanderten Eltern. Während Klaus Eckel und Gery Seidl eher das tägliche Auf und Ab in ihren Familien mit Kleinkindern berichten, erzählt Thomas Maurer, wie seine Kindheitstraumata in den heutigen Alltag einfließen. Und Nadja Maleh sieht die Welt als große Familie und zeigt daraus einige originelle Exemplare. Das große Finale ist dann ein gemeinsamer Sketch, in dem ein Familientreffen zum komödiantischen Höhepunkt wird.

„Was gibt es Neues?“ um 21.25 Uhr

So ein schönes Thema hat Oliver Baier diesmal seinen Gästen anzubieten: 150 Jahre Staatsoper! Doch dann kommt der erste Begriff „Trottelstück“ zum Einsatz und schon kommen Michael Mittermeier, Katharina Straßer, Verena Scheitz, Florian Scheuba und Viktor Gernot die derzeitigen politischen Ereignisse in die Quere! Zumindest stellt Staatsoperndirektor Dominique Meyer noch die thematisch passende Promifrage: Was versteht man unter einem „französischen Paradoxon“?. Der ORF widmet dem Jubiläum „150 Jahre Staatsoper“ einen umfangreichen Programmschwerpunkt in allen Medien (Details unter https://presse.ORF.at).

Nächster „Kabarettgipfel“ am 2. und 3. Dezember 2019 in der Wiener Stadthalle

Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Alex Kristan, Omar Sarsam und BlöZinger sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 2. und 3. Dezember 2019. Karten dafür sind ab sofort unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

