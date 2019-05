Breakfast Club der Ronald McDonald Kinderhilfe: ein Stück näher zum neuen Kinderhilfe Haus in Innsbruck

Netzwerken und Gutes tun verbindet

Wien (OTS) - Am 22. Mai wurde der dritte Breakfast Club der Ronald McDonald Kinderhilfe in Innsbruck veranstaltet. Für zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer war es eine Gelegenheit, das Projekt eines neuen Ronald McDonald Kinderhilfe Hauses in Innsbruck zu unterstützen.

„Der Bedarf an familienorientierter Versorgung in Österreich wächst. Die Behandlung vieler komplexer Krankheiten kann nur in spezialisierten Zentren im Rahmen der großen Universitätskliniken erfolgen. Ein solches Zentrum ist auch Innsbruck“, so der Ronald McDonald Kinderhilfe Vorstand Robert Schedl. „Letztes Jahr haben mehr als 40 Familien im Kinderhilfe Haus in Innsbruck ein Zuhause auf Zeit gefunden. Unsere Kapazitäten im bestehenden Kinderhilfe Haus in Innsbruck reichen seit Langem nicht aus. Aus diesem Grund ist unsere Top-Priorität der Neubau eines Ronald McDonald Kinderhilfe Hauses in Innsbruck“, betont Schedl.

So plant die Ronald McDonald Kinderhilfe für heuer, ein Grundstück in unmittelbarer Nähe des Landeskrankenhauses – Universitätskliniken in Innsbruck zu definieren und das entsprechende Baurecht dafür zu erhalten. Der regelmäßig stattfindende Breakfast Club der Ronald McDonald Kinderhilfe (BFC) soll auch einen Beitrag bei der Errichtung des neuen Kinderhilfe Hauses in der Tiroler Landeshauptstadt leisten. „Wir hoffen, viele regionale Unternehmerinnen und Unternehmer für dieses wichtige Projekt zu gewinnen. Der Breakfast Club ist eine ideale Gelegenheit, sich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern und Influencern aus Innsbruck und Tirol zu vernetzen, aber auch gleichzeitig etwas Gutes zu tun“, so Schedl.

Robert Schedl, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe, begrüßte gemeinsam mit Robert Krug, Leiter des Ronald McDonald Kinderhilfe Hauses in Innsbruck, zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer und Member des BFC aus der Region in den Räumlichkeiten von Pappas in Hall in Tirol. Neben den vielen Mitgliedern, die dem Breakfast Club bereits treu verbunden sind, waren dieses Mal unter den Gästen u. a. auch Markus Bock (McDonald’s Markus Bock), Peter Habeler, Franz Hofer (Transbozen), Siegfried Oberfrank (Immo Concepta), Daniil Nikonenko, Sebastian Peel und Maximilian Reitmeir (Systemic Inventive Thinking), Wolfgang Pauli (TechnoAlpin), Emmanuel Rukundo (Jonathan Consulting), Walter Scheran (Kompass-Karten Innsbruck), Isabella-Maria Schuster (Uniqa), Christian Stefl (Tantum Bonum), Georg Weis (Swarovski), Ines Witte (Witte Immobilien) u.v.m.

Das Konzept der Kinderhilfe Breakfast Clubs

Für einen Clubbeitrag von 240 Euro können Member vier Mal im Jahr am Kinderhilfe Breakfast Club der jeweiligen Region (Tirol, Salzburg, Steiermark und Wien) teilnehmen. Damit haben Klein-, Mittel- und Großbetriebe sowie Start-ups, Gastronomiebetriebe, aber auch Einzelunternehmer oder Privatpersonen die Möglichkeit, sich zu vernetzen und dabei auch die örtlichen Kinderhilfe-Häuser zu unterstützen. Die nächsten Termine in Innsbruck sind: 25. September 2019 und 13. November 2019. Mehr unter: www.kinderhilfebreakfastclub.at

Über die Kinderhilfe Österreich

Seit mehr als 30 Jahren setzt sich die Ronald McDonald Kinderhilfe für schwer kranke Kinder und ihre Familien ein. Die 1987 als gemeinnütziger Verein gegründete Organisation trägt seit 2009 das österreichische Spendengütesiegel. Alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Mehr unter: www.kinderhilfe.at

Weitere Fotos von der Veranstaltung finden Sie unter www.welldone.at/presse

