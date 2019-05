AVISO: Informelles Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter, Linz, 3. bis 4. Juni 2019

Wien (OTS) - Am 3. und 4. Juni 2019 lädt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Staatsoberhäupter Großherzog Henri von Luxemburg, den König der Belgier, Philippe, die Bundespräsidenten von Deutschland und der Schweiz, Frank-Walter Steinmeier und Ueli Maurer sowie Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein zu einem informellen Treffen in Linz ein. An diesem Treffen werden auch Frau Doris Schmidauer, Königin Mathilde, Frau Elke Büdenbender, Frau Anne-Claude Maurer und Erbprinzessin Sophie teilnehmen. Die Staatsoberhäupter werden sich in ihren Gesprächen einerseits Fragen der Demokratie in der digitalisierten Welt widmen und andererseits aktuellen politischen Themen, wie der Situation nach der Wahl zum Europäischen Parlament.

Medienöffentliche Termine

Montag, 3. Juni 2019

14.00 – 19.00 Uhr

Medienakkreditierung geöffnet, LENTOS Kunstmuseum Linz, Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz

19.10 Uhr

Besuch der deutschsprachigen Staatsoberhäupter im Ars Electronica Center

FOTO- und FILMTERMIN bei der Präsentation aktueller Projekte

Ort: Ars Electronica Center (AEC), Ars-Electronica Straße 1, 4040 Linz (Einlass ins AEC von 18.30 bis 19.00 Uhr)

Dienstag, 4. Juni 2019

07.00 – 14.00 Uhr

Medienzentrum und Medienakkreditierung geöffnet, LENTOS Kunstmuseum Linz, Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz (Medienakkreditierung schließt um 11.00 Uhr)

09.05 Uhr

Eintreffen der Staatsoberhäupter mit der Straßenbahn am Linzer Hauptplatz (vor der Kunstuniversität)

FOTO- und FILMTERMIN beim Ausstieg

09.15 Uhr

Eintreffen der Staatsoberhäupter vor dem LENTOS Kunstmuseum Linz FOTO- und FILMTERMIN

Ort: LENTOS Kunstmuseum Linz, Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz

09.25 Uhr

Gespräch der Staatsoberhäupter und Ehepartnerinnen zum Thema „Demokratie und Digitale Gesellschaft“

FOTO- und FILMTERMIN – Tour de Table zu Beginn

Ort: Auditorium, Erdgeschoß

12.10 Uhr

STATEMENT von Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach dem Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter

Ort: Ausstellungsbereich, 1. Stock

12.50 Uhr

Mittagessen der Staatsoberhäupter auf Einladung von Landeshauptmann Stelzer

FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn

Ort: Terrasse der Schlossbrasserie, Schlossberg 1a, 4020 Linz

Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einer vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungskarte möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.at/akkreditierung möglich.

Details zur Akkreditierung und zum Programmablauf entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Medienprogramm.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53115-204282