Laborbefund unter dem Mikroskop

Ein kostenloser Vortrag am 13.6.2019 für PatientInnen von Diagnostiker Herbert Stekel

Was bedeuten diese Zahlenkolonnen, die Abkürzungen und die kurzen Texte? Welche Aussagen können mit Hilfe eines Blutbilds getroffen werden? Sind die Angaben verlässlich? Und was kann ich als Patient beitragen, um die Aussagekraft sicherzustellen? Diese Fragen stellen sich viel MR Dr. Herbert Stekel, LL.M., Facharzt für medizinisch-chemische Labordiagnostik

Wien (OTS) - Laboruntersuchungen sind vielfach die Basis dafür, Erkrankungen zu erkennen, Beschwerden richtig zu interpretieren und bestimmte Diagnosen auszuschließen. Mehr als 6.000 Untersuchungsverfahren[1] kommen in der Labormedizin zum Einsatz. Das Wissen über die Möglichkeiten und Grenzen von Labordiagnostik ist bei den meisten PatientInnen aber gering, und viele sind angesichts eines Befunds verunsichert.

Dabei hat jede/r PatientIn schon einmal einen Laborbefund in der Hand gehalten. Doch nicht jede/r kann die Daten verstehen oder gar korrekt interpretieren. „ Was bedeuten diese Zahlenkolonnen, die Abkürzungen und die kurzen Texte? Welche Aussagen können mit Hilfe eines Blutbilds getroffen werden? Sind die Angaben verlässlich? Und was kann ich als Patient beitragen, um die Aussagekraft sicherzustellen? Diese Fragen stellen sich viel e“, weiß MR Dr. Herbert Stekel, LL.M., Facharzt für medizinisch-chemische Labordiagnostik.

In einem Vortrag für die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze erklärt er deshalb die Grundzüge der Labordiagnostik, ihre Stärken aber auch ihre Grenzen.

Es sind allen voran Blut, Urin und Stuhl, die im Reagenzglas landen und dem Arzt verlässliche Daten liefern.

Neben dem Gespräch mit dem behandelnden Arzt, der Untersuchung und den bildgebenden Verfahren ist die Labormedizin somit eine wesentliche Säule der Diagnostik und damit auch der ärztlichen Behandlung.

Details erfahren Interessierte beim kostenlosen Vortrag

„Was kann das Labor?“

von MR Dr. Herbert Stekel, LL.M.

Facharzt für medizinisch-chemische Labordiagnostik und bis 2018 Leiter des Labors am medCampus 3 des Kepleruniversitätsklinikums in Linz

am Donnerstag, dem 13. Juni 2019 um 18:30 Uhr

in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei – um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an gesellschaft @ oeggk.at oder direkt über die Website: www.oeggk.at/veranstalungen

Datum: 13.06.2019, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at/veranstaltungen/

