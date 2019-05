Messerattacke nach Streit

Wien (OTS) - 22.05.2019, 16:40 Uhr

21., Brünner Straße

Gestern kam es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Mann und seinem 21-jährigen Sohn (Stbg: Serbien). Der jüngere Mann dürfte seinen Vater zunächst geschlagen haben, danach verletzte er ihn mit einem Messer im Rückenbereich. Die anwesende Ehefrau/Mutter verständigte die Einsatzkräfte. Einschreitende Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen im Stiegenhaus des Wohnhauses auffinden und festnehmen. Ein zweites Interventionsteam versorgte indes den schwer, aber nicht lebensgefährlich Verletzten, der in Folge in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

