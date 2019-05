Zwei Festnahmen nach Einbruch in PKW

Wien (OTS) - 22.05.2019, 15:45 Uhr

12., Herthergasse

Aufgrund einer Steigung von Einbruchsdiebstählen in KFZ in Meidling führt die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) Schwerpunktaktionen durch. Im Rahmen einer gestrigen Aktion beobachteten die Beamten zwei Einbruchsdiebstähle durch zwei männliche Tatverdächtige. Es erfolgte die Festnahme beider Personen (19, 31; beide Stbg: Algerien). In ihrem Gewahrsam wurden Tatwerkzeuge und Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem 31-Jährigen um einen nicht zurückgekehrten Strafgefangenen handelt, er wurde der Justizbehörde übergeben. Sein Komplize wird zum Entscheid über die Verhängung der Untersuchungshaft dem Haftrichter vorgeführt.

